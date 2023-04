Wie der Klimawandel die Städte verändert – jetzt und in Zukunft

Der Klimawandel macht sich in allen Städten bereits bemerkbar, und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Wie also könnte die Stadt der Zukunft aussehen? Ein Ausblick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lange Zeit war der Klimawandel für viele Menschen ein abstrakter, schwer zu fassender Begriff. Doch so langsam macht er sich im Alltag bemerkbar. Es gab ungewöhnlich trockene Sommer, es gab Überschwemmungen, es gab vielerorts schon lange keine weißen Weihnachten mehr – die letzten Jahre haben einen Eindruck davon gegeben, wie sich das Klima in Zukunft verändern könnte. Sicher ist, dass dieser Wandel an niemandem spurlos vorbeigehen wird, denn er prägt den Alltag bereits jetzt in vielen Bereichen; Tendenz steigend. Auch die Politik, die Stadtplaner & Co stellen sich um und versuchen, die Städte in Zukunft besser auf das neue Normal einzustellen.

Wo machen sich die Veränderungen bemerkbar?

Mehr zum Thema Lebensmittel Empfindliche Bohnen: Wie der Klimawandel dem Kaffee zusetzt Mehr erfahren

Der Klimawandel ist mehr als nur eine Erwärmung der Außentemperatur. Sie macht sich vielleicht zuerst bemerkbar und wird von einigen Menschen sogar als angenehm empfunden – vor allem in Form von milderen Wintern. Doch die Folgen sind weitreichend und könnten das Leben auch in Deutschland schon bald deutlich erschweren. Denn Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Tornados könnten immer häufiger auftreten. Gleichzeitig steigt die Sommerhitze immer weiter an. Dürren, Waldbrände oder Ernteausfülle sind dadurch nicht auszuschließen. Verheerende Folgen gibt es außerdem für die Ökosysteme in den Weltmeeren, denn dort führt jede Temperaturveränderung zu einer Verschiebung der Lebensräume von Pflanzen und Tieren. Einige könnten schon bald vom Aussterben bedroht sein, andere könnten zu einer echten Plage werden. Klimaforscher befürchten sogar, dass gewisse Kippelemente zu einer Kettenreaktion führen, durch die sich der Klimawandel nicht mehr aufhalten lässt.

Was bedeutet das konkret für die Städte?

Der Klimawandel ist demnach kein Thema, das auf die leichte Schulter genommen werden darf. Immer häufiger ist auch von einer Klimakatastrophe die Rede. Zwei Strategien sind daher aktuell wichtig: Einerseits muss versucht werden, die Klimaerwärmung zu verlangsamen oder – besser noch – zu stoppen, bevor diese Kippelemente erreicht werden und der Prozess unumkehrbar ist. Andererseits gilt es, sich auf die zukünftigen Veränderungen vorzubereiten und dadurch einige Probleme präventiv zu verhindern. Gerade in Städten warten nämlich besondere Herausforderungen: Urbane Gebiete erhitzen sich schneller als ländliche Regionen, wodurch die Luftqualität sinkt und Folgeprobleme auftreten können, vor allem an heißen Sommertagen. Gleichzeitig werden hier besonders viele Emissionen ausgestoßen, sodass die Städte auch in der Verantwortung sind, diese mit sinnvollen Strategien zu minimieren. Was sie also brauchen – und zunehmend bereits haben – ist ein ganzheitlicher Klimaschutzaktionsplan, der an die individuellen Voraussetzungen sowie Ziele angepasst wird. Dadurch verändern sich die urbanen Gebiete seit einigen Jahren, was sich auch optisch bemerkbar macht.

Wie sieht sie aus – die Stadt der Zukunft?

© adobe.stock | Hatem | 338564154

In der Stadtplanung gehört die Frage nach dem Klimawandel bereits seit einigen Jahren zum Alltag. Alle Maßnahmen werden mit den Anforderungen abgeglichen, möglichst klimafreundlich zu sein sowie die Lebensqualität der Bewohner zu erhöhen, und zwar auch in Zukunft bei einem potenziell veränderten Klima. Daher müssen mehrere Faktoren wie Zahnräder eines Uhrwerks ineinandergreifen, um ganzheitliche Ergebnisse zu erzielen. Das bedeutet zum Beispiel, mehr „Grün“ im Allgemeinen sowie mehr Klimainseln in die Städte zu bringen, um dort die Luftqualität zu verbessern und die Emissionen zu verringern. Aber noch weitere Aspekte profitieren davon, zum Beispiel kann starker Niederschlag besser abgeführt werden, sprich die Gefahr von Überschwemmungen sinkt. Zugleich bringen diese Maßnahmen mehr Lebensqualität für die Bewohner. Aber auch die Gebäude werden energieeffizient(er) gebaut und zunehmend mit Photovoltaik-Anlagen versehen, um die Stromversorgung klimafreundlicher zu gestalten. Zudem könnten sie in Zukunft ebenfalls bepflanzt werden, sprich grüne Innenhöfe, Dächer oder Fassaden werden zunehmend zur Normalität. Denn viele kleine Grünanlagen haben einen größeren kühlenden Effekt als nur ein großer Park – obwohl er ebenfalls seine Daseinsberechtigung hat, sowohl hinsichtlich des Klimaschutzes als auch für die Lebensqualität.

Wasser wird ein immer wichtigeres Thema

© adobe.stock | Patrick Dachsenbichler | 169905552

Eine weitere Problematik, die zukünftig immer mehr in den Vordergrund rücken wird, ist das Wasser. Obwohl Klimaforscher davon ausgehen, dass Starkregen und Überschwemmungen in vielen Regionen zunehmen könnten, so wird in Zukunft doch die Dürre zum größeren Problem. Zahlreiche Städte in Deutschland könnten somit auf Versorgungsengpässe treffen, wenn die gewohnten Niederschläge ausbleiben. Deshalb befindet sich auch das Wassermanagement in einem Wandel: Das Wasser muss besser aufgefangen und gespeichert werden. Das bedeutet zum Beispiel, eine Verdunstung auf heißem Asphalt zu verhindern. Gleichzeitig ist das Wassersparen ein wichtiges Thema, damit die Speicher voll sind, wenn sie dringend benötigt werden. In vielen deutschen Regionen wurden die Bewohner in den vergangenen Jahren bereits zum Sparen von Wasser aufgerufen, vor allem während der Hitzeperioden. Neue Gesetze dürften nicht lange auf sich warten lassen. Im Rahmen der Grünanlagen, die es in immer größerer Anzahl sowie auf mehr Fläche geben wird, werden daher zusätzlich auch Wasserreservoirs installiert. Sie helfen dabei, Schwankungen der Niederschläge auszugleichen und dadurch eine Versorgungssicherheit für die Bewohner herzustellen. Weiterhin helfen oberirdische Wasserreservoirs dabei, das städtische Mikroklima zu verbessern.

Gebäude zwischen Architektur und Klimaschutz

Auch die Architektur unterliegt in diesem Zuge natürlich großen Veränderungen. Diese machen sich optisch bemerkbar – wie bereits erwähnt, kann das zum Beispiel durch eine PV-Anlage auf dem Dach oder begrünte Fassaden der Fall sein. Doch diese Veränderungen reichen noch tiefer, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Alle Schichten der Gebäudehülle werden derzeit optimiert, um sich besser an die neuen Wetterbedingungen anzupassen. Die Wärmedämmung und Energieeffizienz sind dafür nur zwei von vielen wichtigen Themen. Auch Extremwetter von Starkregen über Hagel bis hin zu einem Tornado sollte das Haus der Zukunft aushalten. Weiterhin hilft es dabei, Temperaturschwankungen auszugleichen und eine hervorragende Wohnqualität zu kreieren. Stichwort: Smart Home. Viele Veränderungen an Gebäuden werden somit eher im Inneren und damit unsichtbar stattfinden, doch sie werden den Alltag grundlegend verändern.

Was bedeutet all das in der Praxis?

Die genannten Beispiele machen bereits deutlich, wie umfassend die Veränderungen sein werden, wenn es um die Stadt der Zukunft geht. Bleibt nur noch die Frage offen, wie sich diese im Alltag für jeden Einzelnen äußern könnten. Hier einige Beispiele:

Das Stadtbild wird grüner, dadurch auch schattiger und besser belüftet.

Dies macht sich durch eine steigende Luftqualität bemerkbar, selbst an heißen Tagen.

Gleichzeitig wird es weniger Emissionen geben, beispielsweise durch weniger Straßenverkehr.

Stattdessen sind auf der Straße mehr alternative Mobilitätskonzepte zu sehen, vor allem in Form von E-Bikes und E-Autos. Aber auch innovative Konzepte stehen bereits in den Startlöchern.

Das bedeutet auch eine Reduktion von Lärm, sprich der Stresspegel in urbanen Gebieten könnte sinken.

Mehr Flächen erhalten eine gemischte Funktion, sprich ein Park wird zugleich zur Begegnungsfläche und zum Urban-Gardening-Projekt, um nur einige von vielen Möglichkeiten zu nennen.

Die Menschen wohnen auf kleinerem Raum, dafür mit mehr sozialen Kontakten, beispielsweise in Form von Mehrgenerationenhäusern.

Materielle Werte wie ein eigenes Auto rücken in den Hintergrund; immaterielle Werte wie die Funktion gewinnen an Bedeutung. Das Carsharing ist hierfür ein beliebtes Beispiel.

Fakt ist also, dass der Klimawandel die Städte nicht nur optisch verändern wird. Auch die Gewohnheiten und die Prioritäten der Bewohner könnten sich wandeln. Schon jetzt lässt sich vielerorts eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte wie Gemeinschaft oder Familie beobachten. Dennoch kann natürlich nicht für die breite Masse gesprochen werden, denn jeder Mensch reagiert anders auf die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Dass diese ein Stück weit beängstigend sind und viele Herausforderungen bringen werden, ist jedoch unbestritten. Deshalb ist es richtig und wichtig, die Thematik bereits heute in die Stadtplanung einzubeziehen, um bestmögliche Lösungen für alle zu finden und einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten.