Zu wenig Schlaf kann gefährlich werden: Darum ist die richtige Bettroutine lebensnotwendig

Einige brauchen vermeintlich nicht viel Schlaf, andere dafür umso mehr. Wie viel Schlaf ist wirklich notwendig – und ab wann wird dessen Mangel gefährlich? Andauernder Schlafmangel kann tatsächlich unangenehme Folgen haben, vor allem für unser Wohlbefinden. Wie jeder den richtigen Schlafrhythmus findet und welche entscheidende Rolle die Matratze dabei spielt, zeigen diese Schlaf-Tipps.

So viel Schlaf brauchen wir wirklich

Neueste Studienlagen ergeben, dass erwachsene Menschen im mittleren bzw. hohen Alter idealerweise sieben Stunden Schlaf bekommen. Temporär weniger hat noch keine Auswirkungen, wer aber langfristig deutlich weniger schläft, setzt seine Gesundheit einem unnötigen Risiko aus.

Auch eine zu lange Schlafphase kann zur Beeinträchtigung kognitiver Leistungen führen. In der Untersuchung der Universität Cambridge zeigten Probanden, die zu lange schliefen, nach dem Erwachen Ermüdungserscheinungen. Probanden, die deutlich weniger als sieben Stunden Nachtruhe hatten, hatten ebenfalls kognitive Auffälligkeiten.

Ursachen für den Schlafmangel

Schlafmangel kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind nicht nur Stress im Alltag und ein unaufhörliches Gedankenkarussell dafür verantwortlich. Oft aber liegen wir einfach nicht richtig, sodass der Körper gar keine Tiefenentspannung während des Schlafes erleben kann. Um beispielsweise bei www.betten.de/ die optimale Matratze zu finden, ist das Körpergewicht entscheidend.

Die Körpergröße spielt ebenso eine wichtige Rolle. Behilflich bei der Auswahl des Härtegrades ist eine einfache Formel: Körpergewicht in Kilogramm im Verhältnis zur Körpergröße in Zentimeter minus 100. Ist das Körpergewicht kleiner, sind Matratzen dem Härtegrad H1 und H2 empfehlenswert. Ist das Körpergewicht gleich oder sogar größer, sollte die Matratze mindestens den H3-Härtegrad aufweisen.

Wer etwa über 130 Kilogramm wiegt, sinkt in einer weichen Matratze mit dem Härtegrad H1 oder H2 viel zu sehr ein, sodass ich die Muskulatur während des Schlafens verspannt und Rückenschmerzen auftreten können. Besser ist hier eine Matratze mit dem Härtegrad H5.

Wer gut erholt aufwachen möchte, sollte eine eigene Schlafroutine etablieren. © pixabay.com @ Sammy-Sander (CC0 Creative Commons)

Was passiert, wenn wir dauerhaft zu wenig schlafen?

Kann sich der Körper nicht von seinem anstrengenden Tagwerk ausruhen, besteht die Gefahr für ernste, gesundheitliche Schäden. Wie Studien zeigten, fördert mangelnder Schlaf das Herzinfarktrisiko. Probanden, die dauerhaft zu wenig schlafen, neigen tendenziell häufiger zu Angstzuständen oder Depressionen.

Nach dem Aufstehen sind außerdem oftmals Kopfschmerzen, Schwindelgefühl oder Antriebslosigkeit spürbar. Die Konzentration lässt ebenso nach, was nicht nur im Beruf, sondern auch im Straßenverkehr verheerende Folgen haben kann. Wer durch Schwächen in der Konzentration zu langsam beim Bremsvorgang reagiert, gefährdet damit womöglich andere Verkehrsteilnehmer.

Das Immunsystem macht bei anhaltendem Schlafmangel schneller schlapp

Der Schlafmangel hat auch weitreichende Folgen, was die allgemeine Widerstandsfähigkeit des Körpers betrifft. Während des Schlafes regeneriert sich unserer Körper. Fehlen diese wichtigen Regenerationsphasen dauerhaft, sinkt die Widerstandsfähigkeit des Körpers. Die Folge sind schnellere oder länger andauernde Infekte. Außerdem neigen alle, die zu wenig schlafen, zu Übergewicht. Ursächlich dafür ist der veränderte Energiestoffwechsel durch den Schlafmangel. Bei zu wenig Nachtruhe neigt der Körper dazu, Fettreserven anzulegen. Auf Dauer könnte das zu einer Gewichtszunahme oder sogar zu einem erhöhten Risiko für Diabetes mellitus Typ 2 führen.

Schlafprobleme auflösen: Das hilft bei zu wenig Schlaf

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass Schlafschwierigkeiten weltweit zunehmen. Ursächlich dafür vor allem der häufig viel zu stressige Alltag und die fehlende Schlafroutine. Die wachsende Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich, vor allem bei der Einschlafroutine. Viele schauen vor dem Schlafengehen noch einmal auf das Handy, sind in sozialen Netzwerken aktiv.

Auch der laufende Fernseher, der sich mit der eingestellten Schlummerfunktion irgendwann von selbst ausschaltet, gehört bei vielen zum sogenannten ein Schlafritual. TV oder Handynutzung sind jedoch alles andere als förderlich für den Schlaf. Sie sorgen dafür, dass unser Gehirn erneut auf Hochtouren läuft und sich gar nicht auf den Schlaf vorbereiten kann.

Je aufregender die Bilder, je spannender die Nachrichten, desto weniger finden wir in den Schlaf. Wer beispielsweise vor dem Zubettgehen einen Krimi gesehen hat, schläft häufig viel unruhiger, denn das Gehirn verarbeitet im Unterbewusstsein die gezeigten Handlungen. Morgens fühlen wir uns nach der wenig geruhsamen Nacht oft völlig erschöpft und wissen gar nicht mehr, was in den letzten Stunden überhaupt passierte.

Tipps, um das Einschlafen zu erleichtern

Vor dem Zubettgehen sollte eine möglichst ruhige Atmosphäre herrschen. Das bedeutet: Handy mindestens 30 Minuten vor dem geplanten Schlafen weglegen und auch den Fernseher vorher ausschalten.

Die Nahrung hat auch einen wesentlichen Einfluss auf die Schlafqualität. Wer zum Abendbrot Kohlehydrate isst, nötigt dem Magen Höchstleistungen ab. Er ist damit beschäftigt, die „schwere“ Mahlzeit zu verdauen, sodass der Stoffwechsel mit maximaler Leistung aktiv ist. Deshalb besser auf den Verzehr von Kohlehydraten am Abend verzichten. Grundsätzlich sollte die letzte Mahlzeit spätestens vier Stunden vor dem Zubettgehen eingenommen werden. Auf diese Weise hat der Körper ausreichend Zeit, das Gros der Nahrung zu verdauen.

Frischluft ja, aber nicht vor dem Schlafengehen

Frischluft im Schlafzimmer ist gut und notwendig, allerdings wirkt die Luftzufuhr äußerst belebend. In Hitzenächten ist Stoßlüften empfehlenswert, um die hohen Temperaturen des Tages aus dem Raum zu bekommen. Deshalb vor dem Zubettgehen gründlich durchlüften, während der Einschlafphase das Fenster aber geschlossen halten. Eine warm-kuschelige Atmosphäre kann das Einschlafen fördern. Hilfreich sind auch warme Getränke, wie beispielsweise ein beruhigender Tee oder das altbewährte Glas Milch mit Honig. Ein kaltes Getränk ist nicht zu empfehlen, denn es pusht den Stoffwechsel erneut und bringt den Körper vor dem Schlafengehen in Aufruhr.

Lärm aus, Wohlfühlatmosphäre an

Nebengeräusche oder zu viel Licht im Schlafzimmer können für Unruhe und Schlafstörungen sorgen. Deshalb am besten dafür sorgen, dass Nebengeräusche draußen bleiben. Befindet sich vor dem Schlafzimmerfenster Straßenbeleuchtung, ist eine Verdunklung durch spezielle Vorhänge empfehlenswert. Wer möchte, kann auch auf eine klassische Schlafbrille zurückgreifen, um die Augen vor der unliebsamen Helligkeit zu schützen.

Entspannungsmusik als Unterstützung für das Einschlafritual

Entspannende Klänge können ebenfalls für Unterstützung beim Einschlafen sorgen. Dafür am besten im Raum die Lieblingsmusik abspielen und einen Timer stellen, damit die Stücke automatisch beendet werden. Kopfhörer sind zwar auch eine Lösung, allerdings könnten sie beim Einschlafen drücken und somit die Leichtigkeit und das entspannte Liegen auf dem Kopfkissen verloren gehen.