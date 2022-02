Abwechslung für die Liebe

Viele Paare haben im Alltag nur wenig Zeit füreinander. Sei es, weil man nicht am selben Ort lebt und arbeitet, sei es wegen der vielen Termine, Hobbys und anderer Verpflichtungen. Eine Reise zu zweit ist die ideale Möglichkeit, sich etwas Besonderes zu gönnen und dem oder der Liebsten das Wertvollste zu schenken, was es gibt: gemeinsame, ungestörte, romantische Tage und Nächte.

Liebespaare können ihre Beziehung dabei erfrischen und vertiefen – und die Leidenschaft sowie den Schwung aus dem Urlaub mit in die Zeit danach nehmen. Der Valentinstag am 14. Februar ist die beste Gelegenheit, um mit einem Gutschein Vorfreude auf einige entspannte oder aufregende Tage zu zweit zu wecken.

Wie wäre es mit einem Hotel am Meer? Sonne, Strand, eine frische Brise und das salzige Meerwasser auf der Haut machen Lust aufs Leben und stärken die Liebe. Mit Beauty- und Wellnessangeboten wiederum kann man sich bei zwei Übernachtungen in gemütlichen Kuschelhotels verwöhnen lassen und zärtliche Stunden zu zweit genießen.

Oder wie wäre es mit einem Städtetrip in eine europäische Metropole wie Berlin, Prag, Wien oder Venedig mit ihrem Lifestyle, mit Flair, Kulinarik und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Übernachtet wird üblicherweise in einem zentral gelegenen Hotel, am Morgen wartet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, danach geht es frisch gestärkt an die Erkundung der Weltstadt.

Die Hotels befinden sich meist in vielen reizvollen deutschen Regionen. Aber auch das benachbarte europäische Ausland mit Österreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Polen, Frankreich und Italien kann reizvoll sein.

Kurzurlaube mit etwa zwei Übernachtungen für zwei Personen werden häufig bereits ab 50 Euro angeboten. Der Urlaubsgutschein kann zum Beispiel in einer edlen Geschenkbox bestellt oder sofort zu Hause ausgedruckt und am Valentinstag überreicht werden. djd/imp

