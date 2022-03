Alles in einem Farbton

Weniger ist häufig mehr, dieses Motto setzt ein angesagter Einrichtungstrend in die Tat um. Denn beim sogenannten All-over-Look kommt lediglich ein Farbton zum Einsatz. Der Effekt: Der Raum wirkt gleichzeitig elegant und behaglich, alles verschmilzt optisch zu einer Einheit, die ruhige Atmosphäre überträgt sich direkt auf die Bewohner. So reduziert die Einrichtung damit erscheint, so sehr kommt es auf die Details an. Wenn Wände, Bilderrahmen und zum Beispiel ein Beistelltisch Ton in Ton gestaltet werden, fallen schon kleinste Abweichungen direkt ins Auge – vor allem wenn unterschiedliche Materialien gestrichen werden sollen. Mit den richtigen Tipps für das gewünschte Ergebnis gesorgt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grundierung ist wichtig

Beim All-over-Look erstrahlen Wände, Stuckleisten, Bilderrahmen, Holzpaneelen oder Dekorationsleisten in einer gemeinsamen Optik. Damit die Farbwirkung auch auf Metall, Holz oder Kunststoff einheitlich ist, ist vorab eine geeignete Grundierung nötig. „Sie sorgt für die richtige Haftung des Anstrichs und stellt sicher, dass Elemente aus unterschiedlichen Materialien ein einheitliches Oberflächenfinish ohne störende Farb- oder Glanz-unterschiede aufweisen“, erklärt Malermeister Ralph Albersmann. Für diesen ersten Arbeitsschritt werden die Wunschobjekte zunächst gesäubert, damit sie staub- und fettfrei sind. Danach wird die Grundierung gründlich durchgerührt und dann mit einem sauberen Pinsel oder einer Farbrolle gleichmäßig aufgetragen. Ebenso wie die Designfarben ist auch die Grundierfarbe emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Sie lässt sich einfach und schnell, ganz ohne spezielles Werkzeug verarbeiten.

Schließlich macht der All-over-Look nicht bei Wänden und Möbeln Halt. Selbst Wohnaccessoires aus Aluminium, Kupfer oder Zink lassen sich zu Bestandteilen der monochromen Gestaltung verwandeln. Ebenso reihen sich verschiedenste Deko-Elemente bis zu Blumentöpfen aus Beton in die Farbgestaltung ein. did/red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2