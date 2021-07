Anerkennung für alle Mitarbeiter

Haki Kadira ist Diplomsportlehrer und Betriebsleiter des Premium Resort City Airport. Im Interview äußert er sich zur Auszeichnung zum „Besten Studio des Jahres“ des Standorts.

Beste Anlage 2020 am City Airport, Sie sind der Studioleiter – was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Kadira: Diese Auszeichnung bestätigt unsere geleistete Arbeit. Es ist immer ein Zusammenspiel aus Hardware und Software. Bei uns bedeutet das, dass unser Studio, die Hardware, schön geworden ist, aber auch unser Konzept, die Software, macht das Studio und Pfitzenmeier zu etwas Besonderem. Da hinter jedem Konzept Menschen stecken, die es entwerfen und umsetzen, ist es eine Auszeichnung für alle Mitarbeiter von Pfitzenmeier. Darauf bin ich besonders stolz.

Welchen Stellenwert hat die Auszeichnung als „Beste Anlage 2020“ in der Branche?

Kadira: Pfitzenmeier ist in ganz Deutschland bekannt und seine Anlagen haben generell einen hohen Stellenwert. Es gibt viele Studio- und Fitnessbetreiber, die sich auch an uns orientieren. Wichtig ist für uns der regionale Aspekt, denn unsere Mitglieder kommen aus der Umgebung und merken durch diese Auszeichnung, dass sie hier gut betreut sind und in „Deutschlands Studio des Jahres“ trainieren können. Der Glanz kann aber schnell verschwinden, wenn wir unsere Standards, Ansprüche und Qualität nicht weiterentwickeln.

Sie haben schon einige Anlagen gesehen, beschäftigen sich sehr mit dem Thema „Innovationen“. Wo sehen Sie die Gründe für die Auszeichnung?

Kadiri: Die Ausstattung macht viel aus: die Geräte sind modern und hochwertig, das Angebot ist sehr vielseitig. Für diejenigen, die uns geprüft haben, war es jedoch wichtiger zu sehen, welche Qualifikationen unsere Mitarbeiter haben, welche Betreuungskonzepte wir haben, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Viele Faktoren haben dazu beigetragen, dass wir diesen Preis bekommen haben und das ist das wirklich Besondere daran. Ich kann mit Stolz sagen, dass wir bei Pfitzenmeier ganz weit vorne sind, wenn es um das ganzheitliche Angebot, die Betreuung und die Innovation geht.

Pfitzenmeier setzt immer wieder Ausrufezeichen in der Branche. Wie schafft es ein regionales Unternehmen eine so starke Marke zu bilden?

Kadiri: Wir versuchen immer, uns an unsere Mitglieder anzupassen. Wir reagieren auf jedes Mitglied, auf jedes Bedürfnis, auf Änderungen der Altersstrukturen und Wünsche der Gäste. Die Art und Weise, in der wir darauf eingehen, macht uns einzigartig und ist unser großer Pluspunkt. Man könnte sagen, es ist unser Geheimnis des Erfolgs. Unser Konzept lebt aber auch von den Mitarbeitern, die bei uns weitergebildet werden, eine Perspektive geboten bekommen. Das sorgt für Zufriedenheit, die wiederum an die Mitglieder weitergereicht wird. pr