Während die Bundestagswahl vor der Tür steht, haben die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele in Tokio den sportlichen Sommer fest im Griff. Allerdings helfen die spannenden Großevents weder der Figur noch der Gesundheit. Die Bewegung als Couch-Coach oder Experte im Grillstudio fällt doch recht dürftig aus. Jubelbewegungen kamen vor allem beim Fußball ohnehin zu kurz. Für Fitness, Wellness und Gesundheit geht der Blick in der Region zu Pfitzenmeier. Das Schwetzinger Unternehmen ist in dieser Hinsicht die Nummer eins und überzeugt immer wieder mit Innovationen, hoher Qualität und Abwechslung. Dafür bekam nun sogar der Standort Mannheim City Airport die Auszeichnung zum „Besten Studio des Jahres“, wie das Pfitzenmeier Premium Resort in Karlsruhe drei Jahre zuvor auch. Man könnte sagen: Es ist die Goldmedaille! Ausgezeichnet trainieren und entspannen, konnten und können Mitglieder und Sportbegeisterte jedoch auch schon vorher in allen Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem richtigen Training zu mehr Bewegung und Fitness

Wer Bock auf Bewegung hat, ist hier genau richtig – und fördert so auch die Gesundheit. Die Nummer eins der Region besticht dabei durch Vielfalt sowie Abwechslung und in Corona-Zeiten auch noch durch das Motto „sicher fit“, denn um das Training sicher zu gestalten, hat Pfitzenmeier bereits vor einiger Zeit durch die zusätzliche Installation neuer Hochleistungs-Luftreiniger der Medizinklasse A von AernoviR für desinfizierte und gereinigte Luft gesorgt. Die Gesundheit steht eben bei Pfitzenmeier über allem. Bei dem Training auf den riesigen Trainingsflächen haben Mitglieder die Möglichkeit, mit modernsten Trainingsgeräten im Kraft- und Cardiobereich, den traditionellen Freihantelbereichen und bei verschiedenen Express Workouts ihre Fitness zu steigern. So ist ein abwechslungsreiches Training für jede Körperpartie gewährleistet, was gleichbedeutend mit einem guten Ausgleich zu den üblichen Alltagsbewegungen und -haltungen ist.

Wer lieber in Gruppen trainiert, findet bei Pfitzenmeier im Kursangebot ebenfalls genau das Richtige. Über 1500 Kurse und Workouts finden wöchentlich an den verschiedenen Standorten statt. Mit dabei sind altbewährte Kurse wie Zumba, Yoga oder Bauch-Beine-Po, aber auch Exoten wie Bodega Moves oder TRX. Die Kurse werden zusätzlich live gestreamt und sind für Mitglieder in der Pfitzenmeier App abrufbar.

Das Training bei Pfitzenmeier ist der optimale Ausgleich für den Alltag und wichtig für die Gesundheit, denn Bewegung kommt nunmal oft zu kurz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Seele baumeln lassen –Wellness bei Pfitzenmeier gleicht einem Kurzurlaub

Aber Bewegung ist nicht alles. Neben dem körperlichen Ausgleich ist auch der geistige wichtig. Die Entspannung ist nötig. Die Seele baumeln lassen, einfach mal abschalten, sich neu sammeln – ein kleiner Kurzurlaub im Wellnessbereich der Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts setzt neue Kräfte frei. So gibt es verschiedene Saunen, die den Körper und den Geist auf Vordermann bringen. Das Blubbern im Wellnessbecken hat ebenfalls eine entspannende Wirkung und lädt zum Verweilen ein. Hinzu kommen die Ruhebereiche und bei sommerlichem Wetter auch idyllische Außenbereiche. So wird ein Besuch bei Pfitzenmeier schnell zum Kurzurlaub.

Nicht verwunderlich, dass einige Mitglieder nur für den Wellnessbereich zur Nummer eins der Region in Sachen Wellness, Fitness und Gesundheit kommen.

Mit Kreativität und Engagement zu immer neuen Innovationen

Pfitzenmeier ist etwas Besonderes – und vielmehr noch: Ausgezeichnet! Die hohen Ansprüche an sich selbst, haben das Unternehmen und die Mitarbeiter in den über 40 Jahren der Existenz stets auf ein neues Level geführt. Dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, zeigen auch der Einsatz, die Kreativität und Innovationen während der schwierigen Corona-Zeit.

Ausprobieren lohnt sich – sichere dir jetzt einen Beratungstermin oder ein Probetraining unter www.pfitzenmeier.de. Olympia und die EM laufen nicht weg , sie bewirken aber auch nicht, dass wir uns bewegen – Pfitzenmeier schon. pr

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3