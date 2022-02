Dubiosen Handwerkern nicht auf den Leim gehen

Ältere Hauseigentümer werden oft Opfer betrügerischer Machenschaften. Gleichartig oder ähnlich liegende Fälle veranlassen die Eigentümergemeinschaft Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim dazu, Hausbesitzer davor zu warnen, Verträge mit „dubiosen“ Handwerkern abzuschließen. Diese fahren durch die Straßen, sprechen die Eigentümer an oder melden sich sogar an der Haustür, dass einzelne Dachziegel ihres Hauses angeblich „nicht in Ordnung“ seien.

Die Reparatur solcher Ziegel wird dann erst einmal zu einem akzeptablen oder sogar unterdurchschnittlichen Preis angeboten. Sobald jedoch das Dach betreten worden ist, folgt der Hinweis, dass das Dach „insgesamt in einem schlechten Zustand sei“ und eine „Neueindeckung“ die beste Lösung sei.

Auch angeblich schadhafte Fassaden oder die Sanierung des Hofs sind gerne ein Aufhänger für ein Gespräch: „Wenn Sie nichts machen lassen, drohen noch weitere Schäden. Wir machen Ihnen einen Pauschalpreis mit zehnjähriger Garantie.“

Opfer sind insbesondere ältere Hausbesitzer. Sind diese erst einmal in ein Gespräch verwickelt, können sie sich dem massiven Druck ihrer „Geschäftspartner“ oft nicht widersetzen und unterschreiben ein Formular, manchmal sogar noch im Glauben, es ginge nur um einen verbindlichen Kostenvoranschlag.

Zeugen über den wahren Gesprächsablauf sind in den wenigsten Fällen vorhanden. Im Gegenteil: Die beschriebenen dubiosen Gestalten treten selbst oft zu zweit oder zu dritt auf. Haus & Grund-Vorsitzender Wolfgang Reineke warnt davor, solche Verträge abzuschließen, bevor man sich nicht über den wahren Zustand des Gebäudes sachkundig gemacht hat und Alternativangebote von einheimischen Firmen hat machen lassen: „Oft stellt sich heraus, dass der Handwerker vor Ort wesentlich günstiger ist. Vor allem wird dieser für die von ihm erbrachte Leistung nach den gesetzlichen Vorgaben einstehen.“

Denn unabhängig von den Gewährleistungsansprüchen hat dieser – im Gegensatz zu dem „Anonymen“ – auch einen Ruf zu verlieren, wenn er seine Kunden nicht zufrieden stellt.

Kompetente Haus & Grund Partnerfirmen gibt es unter www.haus-und-grund-region-schwetzingen-hockeneim.de. pr