Individuelle Wellnessanlage im Garten

Im anbrechenden Herbst freuen sich die Menschen noch viel mehr auf die lang ersehnte Wärme im nächsten Jahr. Und sobald es zu warm wird, können sie die Abkühlung kaum abwarten. Deshalb sollte dieser Wunsch rechtzeitig angegangen werden. Wer in den nächsten Wochen die Planung des eigenen Schwimmbads abschließen kann, wird schon die nächste Badesaison ausgiebig genießen. Mit einer richtigen Beratung, Planung und Ausführung lassen sich alle Wünsche realisieren. Um Enttäuschungen vorzubeugen, ist die Qualität des Schwimmbeckens, der Technik und der Ausführung enorm wichtig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die GartenSzenario – living at Pool GmbH in der Raiffeisenstraße 2 im pfälzischen Kirrweiler hat sich auf die hochwertigen Carbon-Ceramic-Pools spezialisiert. Diese sind absolut glatt und porenfrei. Somit gehört das lästige Putzen des Beckens der Vergangenheit an.

Flexibel mit Überdachung

Ob ein Niedrigenergie- oder Salzwasserpool – neue Technologien machen vieles möglich. Wer seinen Pool auch an kühlen Tagen oder sogar im Herbst genießen möchte, fährt mit einer Poolüberdachung am besten. Verschiedene Hallenvarianten verwandeln das Becken im Handumdrehen vom Frei- in ein Hallenbad. Eine LivingLounge als entspannten Rückzugsort, um dem Alltag zu entfliehen, wird die Gartenanlage noch heimischer gestalten.

Alle Produkte der Firma Garten Szenario sind qualitativ hochwertig und zeichnen sich durch lange Lebensdauer, störungsfreien Betrieb, höchste Präzision und modernste ökologische Technik aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Qualität ist unser höchstes Gut, denn wir bauen Entspannungsanlagen, die unsere Kunden über Jahre hinweg ohne Nachbesserungen und Reparaturen genießen möchten. Hier zu sparen, wäre fatal. Deshalb entscheiden wir uns immer für Produkte, die uns diese Anforderungen gewährleisten können – von der ersten Schraube bis zur Fertigstellung“, sagen die Experten des Fachgeschäfts

Darüber hinaus wird großer Wert auf die individuelle Betreuung gelegt. Ob bei der Beratung, dem Einbau, der Koordination oder der Übergabe, die Fachleute von GartenSzenario beraten ihre Kunden persönlich. Für sie ist neben dem technischen Verständnis der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und die Begleitung des Bauprojekts das Wichtigste. Die Kunden dürfen bereits vor der Entscheidung alles testen, anfassen, riechen und hören, um selbst zu spüren, welch’ ein Lebensgefühl ihre baldige individuelle Wellnessanlage auslösen wird.

Nun hat die Firma einen weiteren Schritt in die noch exklusivere Klasse gewagt und ihre Ausstellung erweitert. So wird die neue Luxury-Line am Samstag, 18. September, von 11 bis 17 Uhr präsentiert. Alle Interessenten sind eingeladen. imp/pr