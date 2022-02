Der schönste Tag im Leben ist bekanntlich der Hochzeitstag. Kein Fest erfordert jedoch so viel Vorbereitung, Detailplanung und muss so durchdacht wie die Hochzeit sein. Schließlich soll sie nicht nur den Brautleuten, sondern ebenso den Gästen ein Leben lang in Erinnerung bleiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer macht den Sektempfang und die Häppchen nach der Trauung, wer kümmert sich um die Kaffeetafel, wie soll die Hochzeitstorte aussehen, welches Essen passt perfekt zu diesem besonderen Tag? Diese Fragen stehen weit oben, wenn es um die Organisation des feierlichen Tages geht.

EventWerk hat es sich vor zehn Jahren zur Aufgabe gemacht, Feierlichkeiten optimal zu arrangieren. Mit Erfahrung, Fantasie, Leidenschaft und seinen Kunden entwickelt es eine fesselnde Story, führt Regie, sorgt für ein einzigartiges Fest und dafür, dass hinter und vor den Kulissen alles perfekt funktioniert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

EventWerk bietet einen Rundumservice von der Loca-tionsuche über Dekoration und Catering bis hin zum Servicepersonal und musikalischer Unterhaltung. Eines ist dem EventWerk neben der hohen Qualität seiner eigenen Produkte sehr wichtig: die umfassende Beratung des Brautpaares und ein speziell auf ihre Wünsche abgestimmtes Hochzeitsprogramm – damit dieser besondere Tag hält, was er verspricht.

Kostprobe gefällig?

Zu Valentinstag bietet Katja Brömmer, Inhaberin des EventWerks, eine Kostprobe ihres Cateringprogramms in Form einer Gourmetbox an. Pandemiebedingt ging die erste Ausgabe der küchenfertigen Gourmetbox vor einem Jahr zu Valentinstag an den Start. Danach folgten eine Oster-, Muttertags-, BBQ- und Weihnachtsbox – allesamt ausverkauft, da die Boxenanzahl mit dem mehrgängigen Menü, das kinderleicht in 45 Minuten zubereitet wird, limitiert ist.

Das Motto der Valentintagsbox lautet: Liebe geht durch den Magen, und in jedem Gang werden Zutaten verwendet, die die Empfindsamkeit der Sinne erhöhen und das Feuer der Leidenschaft anregen. Der komplette Boxinhalt kann unter www.eventwerk-broemmer.de nachgelesen werden. Bestellungen können noch bis Mitte nächster Woche unter Telefon 06205/308349 oder per Mail an info@eventwerk-broemmer.de aufgegeben werden. pr

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3