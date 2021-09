Maßgenaues Duschvergnügen

Im Wohlfühlbad finden Form und Funktion einen gemeinsamen Nenner. Ansprechend und hochwertig soll die Einrichtung aussehen und gleichermaßen mit ihrem praktischen Nutzen überzeugen. Ein Beispiel dafür sind die beliebten schwellenfreien Duschen: Im barrierefreien und seniorengerechten Badezimmer sind die Einbauten ohne Stolperfalle regelrecht unverzichtbar, um eine sichere Körperhygiene in hohem Alter zu ermöglichen.

Aber auch jüngere Generationen erfreuen sich an dem bequemen Eintritt ohne Stufe und an der großzügigen, trendigen Optik. Damit das Duschvergnügen nicht in einem Hochwasser im Bad endet, kommt es allerdings auf einen zuverlässigen Wasserablauf im Boden an.

Mit speziellen Duschrinnen lassen sich bodengleiche, schwellenfreie Installationen realisieren. Im Gegensatz zu Bodenabläufen erhält die Dusche dabei ein Gefälle lediglich in eine Richtung. Der Vorteil: Der Fliesenbelag kann ohne Erschwernisse einfach durchs gesamte Bad durchverlegt werden. Die Duschrinne weist ein innen liegendes Gefälle und ein integriertes Haarsieb auf, damit Wasser zuverlässig und schnell abläuft. So wird einer Schmutz- und Geruchsbildung wirksam vorgebeugt.

Niedrige Aufbauhöhe

Einige Duschrinnensysteme weisen zudem eine besondere niedrige Aufbauhöhe auf, so dass sie sich für die Badsanierung und eine nachträgliche barrierefreie Gestaltung sehr gut eignen. Ein weiterer Vorteil der Rinne: Sie lässt sich individuell zuschneiden und passt sich somit den unterschiedlichsten räumlichen Bedingungen an.

Das Ergebnis ist eine ansprechende Optik von Wand zu Wand, ein unschönes „Auffüllen“ mit Fliesen bei zu kurzen Duschrinnen wird vermieden. djd