  Wellness für den Balkon

Balkonien dürfte auch 2021 zu den beliebtesten Reisezielen zählen. Je mehr Zeit die Bewohner im Außenbereich verbringen, desto stärker fallen jedoch Schönheitsfehler auf dem Balkon ins Auge.

Klappernde Bodenplatten, Ausblühungen und feuchte Bereiche am Mauerwerk sind nicht nur optisch ein Ärgernis. Haben sich zum Beispiel erst einmal kleine Risse im Bodenbelag oder am Übergang zur Balkontür gebildet, kann Feuchtigkeit immer weiter eindringen, die Schäden vergrößern und schließlich sogar die Bausubstanz in Mitleidenschaft ziehen.

Ebenso wie das Auto regelmäßig zur Hauptuntersuchung muss, so sollte es auch für den Balkon einen Funktions- und Sicherheitscheck geben – am besten einmal jährlich. Denn vielerorts hat die kalte Jahreszeit mit Frost und viel Nässe ihre Spuren hinterlassen.

„Bei sichtbaren Feuchtigkeitsmängeln oder Rissen im Bodenbelag ist es meist besser, gleich komplett neu abzudichten, statt nur punktuell auszubessern“, empfiehlt Benjamin Häderer, Experte für Bodensysteme. Wer länger damit wartet, riskiere später noch größere Schäden und höhere Sanierungskosten.

Dabei brauchen die Bewohner nicht zu befürchten, dass sie lange auf ihren Balkon verzichten müssen. Entsprechende Sanierungslösungen ermöglichen heute das Instandsetzen in meist nur einem Arbeitstag, der neue Belag ist danach direkt wieder benutzbar.

Im ersten Schritt geht es darum, wieder für dichte Verhältnisse zu sorgen. Zur Vorbereitung des Untergrundes gehört es, Risse und Löcher aufzufüllen und wasserdicht zu verschließen. Im nächsten Schritt folgt dann der neue Belag. Besonders einfach und schnell geht das mit Fertigelementen aus hochwertigen Natursteinen, die sich per Klicksystem miteinander verbinden lassen und bei Bedarf auch passend zugeschnitten werden können. Die geringe Aufbauhöhe von nur 13 Millimetern ermöglicht es, dass der alte Belag oft liegen bleiben kann.

Eine Drainage ist in den Steinplatten direkt integriert, sodass Niederschläge effektiv abgeführt werden und sich keine neue Staunässe bildet.

Ob der Heimwerker persönlich Hand anlegt oder einen Fachhandwerker beauftragt, kann jeder selbst entscheiden. Dem eigenen Geschmack ist auch die optische Gestaltung überlassen.

Mit der großen Auswahl an Farben und Designs erhält der Balkon einen individuellen Look und kann pünktlich zur warmen Jahreszeit wieder erstrahlen. djd