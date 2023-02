Woher stammt der Valentinstag?

Das Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des Heiligen Valentinus zurück, welcher ein Märtyrer und bekannt dafür war, Paare mit Blumen aus seinem Garten zu beschenken. Valentin war ein armer, ehrsamer Priester. Trotz eines Verbotes traute er Liebespaare nach christlichem Zeremoniell, half in Partnerschaftskrisen und wurde, weil er sich nicht verbieten lassen wollte seinen Glauben auszuüben, am 14. Februar 269 in Rom enthauptet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gedenktag des heiligen Valentinus wurde von Papst Gelasius im Jahre 496 für die ganze Kirche eingeführt. Nach und nach entwickelte sich dieser Tag zum „Tag der Verliebten“. In Europa feiern wir den Valentinstag dagegen erst seit den 50er-Jahren. akz-o