ZAP-Gang in Hockenheim

Mit über 1000 Konzerten gehört die ZAP-Gang zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musik-Acts in Südwestdeutschland. Bei ihren energiegeladenen Auftritten begeistert die Band das Publikum. Beste musikalische Handwerkskunst, Spontanität, Spielfreude und jede Menge Spaß lassen die Auftritte für Besucher jeden Alters zu einer Party werden. Am Samstag, 2. Oktober, können sich die Besucher davon in Hockenheim überzeugen. Dann tritt die Band beim Open Air auf dem Gelände des FV 08 auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, das Ende ist für 23 Uhr geplant. Für den Besuch gelten die an dem Tag gültigen Corona-Regeln.

Seit 25 Jahren „zappen“ die sechs Musiker aus Nord-Baden durch alle musikalischen Stilrichtungen von Rock über Pop, Blues, Soul und Reggae bis zu Country. Metallica trifft Johny Cash, Bob Marley wagt ein Tänzchen mit Prince, Deep Purple plaudern mit Led Zeppelin über alte Zeiten und die Toten Hosen jammen mit Bruno Mars während Nirvana erstmal ein Gläschen trinken mit AC/DC, Queen und den Kings of Leon.

Doch an diesem Tag gibt es nicht nur Musik auf dem Gelände in der Waldstraße in Hockenheim. Ab 9.50 Uhr gehen verschiedene Nachwuchsmannschaften des FV 08 Hockenheim auf Torejagd. red