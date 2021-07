Zurück zur Normalität

Über Monate haben wir uns nach ihr gesehnt und dank niedriger Inzidenzen und voranschreitender Impfkampagne können wir sie Stück für Stück immer mehr genießen. Die Rede ist natürlich von Normalität – und auch Spontanität hält langsam wieder Einzug in unser Leben. Der Backofen wird nicht mehr richtig warm oder der Nachwuchs ist schon wieder aus den Schuhen herausgewachsen? Alles kein Problem mehr. Ohne sich vorher informieren zu müssen, welche Regelungen für die unterschiedlichen Geschäfte gelten, kann wieder direkt reagiert und zu klein gewordene Kleidung oder kaputt-gegangene Elektrogeräte können durch neue ersetzt werden. Und auch das entspannte Bummeln mit der besten Freundin durch die Innenstadt, das gerne durch eine kleine Pause im Lieblingscafé unterbrochen wird, gehört wieder zu unserem Alltag.

Einkaufen mit einem Gefühl der Sicherheit

Über diese positive Entwicklung sind aber nicht nur wir froh, sondern auch die Gewerbetreibenden der Region. Diese konnten es kaum erwarten, wieder Kunden in ihren Geschäften begrüßen zu dürfen. Doch auch während des Lockdowns und der anschließenden Zeit wurden sie kreativ und versorgten ihre Kunden mit ihren Produkten. Sei es über einen neu ins Leben gerufenen Onlineshop, Click & Collect oder Click & Meet. Um ihren Kunden einen möglichst sicheren Aufenthalt in ihren Läden zu garantieren, wurden Desinfektionsspender und Plexiglasscheiben an den Kassen aufgestellt, Flächen werden mehrfach täglich desinfiziert und teilweise wurden auch neue Filteranlagen installiert. Diese und weitere Maßnahmen machen ein entspanntes Einkaufserlebnis möglich.

Auf unbeschwertes Bummeln durch die Innenstadt mussten wir länger verzichten. © Jelena - stock.adobe.com

Während des Aufenthalts in den Geschäften wird größter Wert auf gute Beratung gelegt. Schmeichelt diese Hose meiner Figur? Welche Creme ist für empfindliche Haut die beste? Wo kann ich in den aktuellen Sommerferien mit meiner Familie verreisen? Bei all diesen und noch mehr Fragen können die Gewerbetreibenden in Schwetzingen, Hockenheim, Ketsch, Brühl und den anderen Gemeinden weiterhelfen und die Kunden entsprechend beraten beziehungsweise ihnen Empfehlungen aussprechen. Diesen Service bekommen Kunden nur vor Ort in den Geschäften und sonst nirgendwo. Dagegen kann auch der Onlinehandel nicht anstehen. Und wenn am Ende die richtige Größe nicht auf Lager ist, wird diese ganz einfach nachgeordert und beim nächsten Stadtbummel kann dann probiert und gekauft werden.

Sich verwöhnen lassen

Zwar haben sich bei vielen in den vergangenen Monaten die Koch-Skills deutlich verbessert, doch immer nur selber zu kochen oder sich Essen aus dem Lieblingsrestaurant mit nach Hause zu nehmen, wird mit der Zeit auch langweilig, schließlich gibt es viele verschiedene Geschmackswelten zu entdecken. Von gutbürgerlicher Küche bis hin zu Gerichten aus dem asiatischen Raum warten Aromen darauf, gekostet zu werden. Und das schöne am Restaurantbesuch ist, am Ende muss man selber nicht den Tisch abräumen und es wartet auch kein Abwasch. lg

