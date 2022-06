06er werden "brutal effizient" demontiert

In der Fußball-Landesliga setzte es für den SV 98 Schwetzingen und den FV Brühl knappe Niederlagen, während die Spvgg 06 Ketsch bei Relegationskandidat ASC Neuenheim mit 1:8 hoch verlor.

SV 98 Schwetzingen -

VfL Kurpfalz Neckarau 2:4 (1:2)

Die Mannschaft des VfL Kurpfalz Neckarau zeigte sich beim 4:2-Sieg im letzten Saisonspiel in der Fußball-Landesliga beim SV 98 Schwetzingen in blendender Verfassung. Dabei unterstrich sie, dass sie als verdienter Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga hervorging. Der Gastgeber begann die Partie vielversprechend und ging durch Florian Djahini, der einmal mehr seine Schnelligkeit ausspielte, mit 1:0 in Führung (9.). Ugur Beyazal ließ den SV 98 jedoch nicht lange jubeln und erzielte den 1:1-Ausgleich (33.). Wenig später ließ sich Idris Yildirim nicht zweimal bitten und schoss den Meister mit 2:1 in Front (39.). Schwetzingen verpasste es, seine Chancen zu nutzen und hatte auch Pech dabei, dass der Schuss von Kevin Roderig von der Linie gekratzt wurde (40.).

In der Pause stellte der SV 98 Schwetzingen personell um: Per Doppelwechsel kamen Burak Cavdaro und Tobias Maschourek auf den Platz und ersetzten Cedric Massoth und Shintaro Tomizawa. Djahini ließ mit einem Lattenknaller aufwarten (67.) Im Gegenzug zeigte der VfL, wie man Chancen effizient nutzt, was die 78 geschossene Saisontore eindeutig unterstreichen. Mikail Erdem erhöhte auf 3:1 (67.). Jacques Zimmermann ließ eine gute Chance ungenutzt, besser machte es Yildirim mit seinem zweiten Tor zum 4:1 für die Gäste (81.).

„Wir hatten zwei dicke Chancen, die wir nicht genutzt haben und im Gegenzug zwei Tore kassiert. Das darf nicht passieren“, monierte der SV 98-Coach Seydou Sy. Tobias Machourek verabschiedete sich mit seinem Tor zum 4:2.Endstand (84.) zum einjährigen Studienaufenthalt in den USA. SV 98: Boz-Abel, Wenz (75. Würges), Berisha, Roderig, Massoth (46. Machourek), Tomizawa (46. Cavdaro 82. Neugebauer), Wedryckowski, Aydin, Zimmermann, Djahini.

Tore: 1:0 Djahin (9.), 1:1 Beyazal (33.), 1:2 Yildirim (39.), 1:3 Erdem (67.), 1:4 Yildirim (81.), 2:4 Machourek (84.).

Schiedsrichter: Florian Uhl, Zuschauer: 200. lofi

TSG Lützelsachsen -

FV Brühl 1:0 (0:0)

Der FV Brühl musste im letzten Spiel der Saison 2021/2022 in der Fußball-Landesliga eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Der Absteiger aus Lützelsachsen war der verdiente Sieger, Brühls Ersatztorwart Dominik Szeman, der für Sinan Bal das Tor hütete, verhinderte mit etlichen starken Paraden zudem eine höhere Niederlage des FV.

Den Gästen merkte man ab Beginn des Spiels an, dass sie sich mit einem Sieg aus der Landesliga verabschieden wollten. Bereits in der siebten Minute hatte Edin Muharemovic die Riesenchance, die TSG in Führung zu schießen, Szeman verhinderte einen frühen Rückstand seiner Mannschaft allerdings. Auf der Gegenseite versuchte es Alagie Camara vergeblich aus der Distanz (13.). Pech hatte erneut Muharemovic, sein Lupfer segelte knapp über das Brühler Gehäuse (14.). Die Gastgeber hatten weiterhin mehr Spielanteile und nach einer Flanke setzte Alessandro Carocci den Ball per Kopf knapp am Gästetor vorbei (21.). Mangels herausgespielter Chancen versuchte es Brühls Salih Özdemir aus der Distanz, Keeper Pascal Jurek machte sich aber lang und klärte ins Toraus (25.). Gefährlicher wurde es erneut vor dem FVB-Gehäuse: Philipp Trautmann tauchte nach einem Konter frei vor Szeman auf, konnte diesen aber erneut nicht überwinden (27.) und auch Muharemovic biss sich erneut an Brühls Schlussmann die Zähne aus (34.). Den Spielverlauf fast auf den Kopf gestellt hätte Özdemir - nach einem Pass von Jens Heuberger strich sein Schuss aus spitzem Winkel knapp am lange Pfosten vorbei (38.).

Auch nach Wiederanpfiff war Lützelsachsen das bessere Team, erneut war es Szeman, der mit einer Glanzparade einen Schuss von Muharemovic parierte (69.). In der 78. Minute stand die Querlatte des Brühler Gehäuses einem Treffer der Gastgeber im Weg bis schließlich nach 83 Minuten Fernando Cabrera den Ball nach einer Flanke zum überfälligen 1:0 für die TSG Lützelsachsen unhaltbar ins Tor hämmerte. Einen weiteren Gegentreffer verhinderte Fabian Weiß, er klärte auf der Torlinie.

Trainer Thorsten Barth bescheinigte der TSG Lützelsachsen einen hochverdienten Sieg, „der wohl ohne Dominic Szeman noch höher ausgefallen wäre“.

FVB: Szeman, Härer (37. Diederichs), Heuberger, Kappes, Hoffmann, Szarka, Camara (75. Mourad) Wihler (46. Geist/67. Lange), Weiß, Özdemir, Etzold. vm

ASC Neuenheim -

Spvgg 06 Ketsch 8:1 (4:0)

Während der ASC Neuenheim den Sieg dringend benötigte, um Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation zu bestätigen, spielte Ketsch „nur“ noch um Platz neun. Am Ende fiel das Resultat von 8:1 zugunsten der Heidelberger deutlicher aus als es der Spielverlauf hergegeben hätte. Insbesondere im ersten Durchgang hatte Ketsch mehr Ballbesitz und zwang den ASC Neuenheim in ein Konterverhalten. Dieses war aber schonungslos effektiv und die Rocca-Elf wurde insbesondere in den Minuten vor dem Pausenpfiff eiskalt erwischt. Neuenheim ging nach Toren von Lucas Ring (12.), Tarek Aliane (42.), Ben-Richard Prommer (45.) und Stefan Berger (45.+3) mit einem hohen 4:0-Vorsprung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild, nun belohnte sich Ketsch durch Gökhan Kaya zum Anschlusstreffer (55.), doch der ASC unterstrich, warum er in der Spitzengruppe der Landesliga zu finden ist: Aliane (67., 86.), Berger (71.) und Prommer (87.) legten noch viermal für Neuenheim nach.

„Das war eine brutale Effizienz. Neuenheim hat aus zehn Chancen acht Tore gemacht“, führte Ketschs Trainer Marco Rocca aus. wy