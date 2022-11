0:8 – Brühl geht im Derby baden

Der Plan war klar, doch er ging nicht auf. Viel mehr noch: Er ging gründlich in die Binsen. Der FV Brühl wollte nach der 0:4-Niederlage im Hinspiel gegen die SG ASV/DJK Eppelheim am Sonntagnachmittag ein anderes Gesicht zeigen. Ja, der Fußball-Landesligist zeigte zweifellos ein anderes Gesicht. Jedoch gab er bei der 0:8 (0:3)-Pleite eine noch viel harmlosere Figur ab als im Sommer. Damals zog der FVB in doppelter Unterzahl den Kürzeren.

Ganz anders war natürlich die Stimmungslage bei der Mannschaft von SG-Coach Frank Engelhardt. Nach dem 1:4 beim ASC Neuenheim in der Vorwoche gelang den Eppelheimern eine Reaktion. Sie überwintern in Schlagdistanz zum ersten Platz.

Der FVB kann sich bis März Gedanken machen, wie er den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen möchte. Nach dem ersten Rückrunden-Spieltag liegt die Truppe von Trainer Thorsten Barth im hinteren Mittelfeld.

Schleich eröffnet Torreigen

Vor dem Duell hatte der Übungsleiter aus der Hufeisengemeinde besonders vor Yonathan Domingos gewarnt. Der Angreifer war es aber nicht, der Brühl nach 20 Minuten vor die erste unlösbare Aufgabe stellte. Sein Mitspieler Patrick Schleich eröffnete den Torreigen (20.). Kurz davor und auch kurz nach dem Rückstand hatte Izzedine Noura die Führung für die Hausherren zweimal auf dem Fuß.

Beim zweiten Treffer profitierte Yannick Martin von einem missglückten Klärungsversuch von David Etzold (43.). Sichtlich geschockt kassierte der FVB vor der Pause auch noch das 0:3. Diesmal war es Domingos. Erneut gelang es den unstrukturiert aufspielenden Gastgebern nicht, den Ball aus dem Gefahrenbereich zu klären.

Barth musste auf einige Leistungsträger in der Offensive verzichten. Doch die Ausfallliste als Entschuldigung heranzuziehen, dürfte nicht ausreichen, um den Einbruch zu erklären. Und wenn man kein Glück hat, dann kommt bekanntlich auch noch Pech dazu. Vier Minuten nach der Pause knallte Ben-Richard Prommers Versuch nur an die Latte. Etwas genauer zielten dann binnen 13 Minuten Domingos (60.), Leon Ziemski (63.) und Paul Brömmer (70.).

Die Begegnung war längst entschieden, Eppelheim aber noch lange nicht satt. Erneut legte Brömmer nach – und zwar doppelt (79./83.). Nach dem achten Treffer hatte dann aber auch Schiedsrichter Tom Kimming ein Einsehen mit den überforderten und in allen Belangen unterlegenen Brühler Kickern und pfiff die Partie ab.

Eppelheims Übungsleiter Engelhardt hatte gehofft, dass seine Mannschaft die herausgespielten Chancen diesmal effektiv nutzen würde. Und siehe da: Seine Mannschaft erfüllte ihm den Wunsch und machte dem 38-Jährigen damit ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk im letzten Spiel vor der langen Unterbrechung. fred