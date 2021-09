1. FC Heidenheim: Weiter in der Vorbildfunktion

Der 1. FC Heidenheim kommt auch ohne seine Identifikationsfigur gut zurecht. Zum ersten Mal ging der Club von der Alb eine Spielzeit in der 2. Bundesliga ohne Mittelfeld-Ikone Marc Schnatterer an. Nach 13 Jahren war für den 35-Jährigen Schluss. Er wechselte zum SV Waldhof Mannheim und macht dort so weiter, wie er in Heidenheim aufgehört hatte.

Aber auch die Heidenheimer machen unter Trainer Frank Schmidt munter weiter. Durch den Sieg 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden sprang der FCH auf einen soliden neunten Platz. Vor zwei Jahren kämpften sie sogar in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Mission scheiterte, weil Werder Bremen sich glücklich durchsetzen konnte.

In der Sommertransferperiode ließen sich die Verantwortlichen nicht lumpen. Sie verpflichteten für die Heidenheimer Rekordsumme von 3,5 Millionen Euro Tim Kleindienst. Dazu stehen mit Dzenis Burnic, Christian Kühlwetter, Kevin Sessa und Florian Pick einige interessante Profis unter Vertrag.

Ob der FCH in dieser Saison wieder einen Angriff auf die Top-fünf-Platzierungen der Liga wagen kann, bleibt abzuwarten. Das Gerüst steht jedoch. Angesichts der ambitionierten Konkurrenz ist man aber vorsichtig. Dennoch: Nicht selten wird der „Heidenheimer Weg“ auch von SVS-Verantwortlichen als Orientierungspunkt angegeben. mjw

