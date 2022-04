Von Lothar Fischer

Was ist denn nur mit dem Fußball-Landesligisten FV Brühl los? Im Derby gegen Spvgg 06 Ketsch rechnete man nach acht sieglosen Begegnungen in Folge gegen den Nachbarn - der drei Punkte in der Tabelle besser platziert war - mit einem Spiel auf Augenhöhe, zumal der Heimvorteil für die Brühler sprach. Am Ende setzte es eine 1:4-(0:0)-Niederlage, die auch in der Höhe

...