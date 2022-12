1:5-Abreibung zum Abschluss

Frankfurt. Als ehemaliger Spieler des FSV Frankfurt hat sich Mikayil Kabaca auf den Ausflug an den Main gefreut. Mit dem SV Sandhausen gastierte der Sportliche Leiter im letzten Testspiel des Kalenderjahres bei Eintracht Frankfurt. Erfolgreich war der Trip für Kabaca und die Schwarz-Weißen aber nicht. Der Fußball-Zweitligist agierte über weite Strecken harmlos und unterlag der Eintracht mit 1:5 (0:2).

Trainer Alois Schwartz setzte einmal mehr auf zahlreiche Stammkräfte in der Startformation. Erfreulich: Erik Zenga meldete sich zurück. „Es war cool, heute auf dem Platz zu stehen. Nach nur fünf Trainingseinheiten musste ich mich natürlich erst wieder reinfinden. Aber es hat mir Spaß gemacht – das ist das Wichtigste“, sagte Zenga.

Akzente setzten ausschließlich die Gastgeber, die trotz ihrer vielen WM-Fahrer eine namhafte Truppe aufboten. Rafael Borré (9.) und Lucas Alario (27.) trafen, nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stand es schon 4:0. Tuta und Faride Alidou legten binnen 60 Sekunden mit einem Doppelschlag nach. Die Eintracht blieb torhungrig. Borré, der in der Hinrunde gegen Randal Kolo Muani oft das Nachsehen hatte, betrieb Eigenwerbung und erhöhte auf 5:0. Dabei profitierte er von einem Stellungsfehler der SVS-Defensive.

Mit einem Erfolgserlebnis durfte sich der SVS dennoch verabschieden. Dario Dumic erzielte den Ehrentreffer. Dabei halfen Jens Grahl und Hrovje Smolcic gehörig mit.

Die Spieler der Kurpfälzer treten dann am Montag den Winterurlaub an. Trainingsauftakt wird am 2. Januar sein. Fünf Tage später gibt es das nächste Testspiel gegen den unterklassigen TuS Mechtersheim und am 29. Januar steht der Rückrunden-Auftakt auf dem Programm. Gegner ist auswärts Arminia Bielefeld. fred