19 Plätze sind zu vergeben

Als Einstieg in die digitale Trainer-C-Ausbildung bietet der Badische Fußball-Verband in Zusammenarbeit mit seinen Fußballkreisen ab dem 10. Mai mehrere dezentrale, hybride Basiswissen-Lehrgänge im Blended-Learning-Format an. Der Lehrgang erfolgt über die Online-Plattform „edubreak“. Hierbei bearbeiten die Teilnehmer Inhalte und Aufgaben digital und nehmen an Live-Sessions per Videokonferenz teil. Abgeschlossen werden diese Lehrgänge durch einen oder zwei Praxistage in den Fußballkreisen. Das Basiswissen umfasst Themen wie Trainingsdurchführung, Basistechniken, Demonstrationsfähigkeit und Regelkunde. Insgesamt finden neun Basiswissen-Lehrgänge statt. Es stehen pro Lehrgang 19 Plätze zur Verfügung.

Durch die Teilnahme an den Live-Sessions (online), der aktiven Teilnahme an den Praxiseinheiten (Präsenz) und der Bearbeitung der Inhalte sowie Aufgaben kann das Modul Basiswissen erfolgreich abgelegt werden. Der Besuch an einem DFB-Stützpunkttraining (Präsenz) mit Praktikumsbericht rundet das Modul Basiswissen ab. Für die Teilnahme ist kein Bildungsurlaub notwendig und möglich. Voraussetzung ist eine aktive Mitgliedschaft in einem BFV-Verein. Die Anmeldung kann nur aus und für die entsprechenden Fußballkreise erfolgen. aka/ü