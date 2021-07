21:35 – Bären stoßen an ihre Grenzen

Es war zwar nur ein Testspiel, dennoch war die Niederlage der Kurpfalz-Bären in dieser Höhe so nicht eingeplant. Der Handball-Zweitligist aus Ketsch unterlag am Samstag bei Mit-Absteiger Frisch Auf Göppingen deutlich mit 21:35.

Trainerin Franziska Steil sagte: „Nach etwa zehn, zwölf Minuten haben wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Unabhängig von der Belastung, die alle Mannschaften in der Vorbereitung haben, haben die Göppingerinnen gezeigt, dass sie direkt wieder nach oben wollen. Wir haben dagegen an allen Ecken und Enden gesehen, wo es noch fehlt.“

Man muss den Bären jedoch zugutehalten, dass in personeller Hinsicht viele Spielerinnen nicht zur Verfügung standen. Sowohl die A-Jugendlichen Marlene Herrmann und Elena Winnewisser als auch die Neuzugänge Ida Marie Krogh und Mireia Torres Parera fehlten. Außerdem gehörten Cara Reuthal und Amelie Möllmann nicht dem Kader an.

Bis zum 6:6 verlief die Partie ausgeglichen, doch dann trumpften die Gastgeberinnen auf. Steil hat jedoch wichtige Erkenntnisse erlangt: „Für mich und meine Co-Trainerin Esther Herrmann war auch wichtig zu sehen, wie die Spielerinnen mit hohen Rückständen umgehen. Und da muss man festhalten, dass wir in diesem Bereich noch einiges tun können.“ Das nächste Testspiel steht am Sonntag, 1. August, an. Daheim geht es gegen den benachbarten Drittligisten HSG St. Leon/Reilingen. mjw

