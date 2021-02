  3:0 - Ob Coach Kleppinger wirklich feiern kann?

Von Maximilian Wendl

Der SV Sandhausen hat dem Druck standgehalten und einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Das 3:0 (1:0) im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten VfL Osnabrück rückte jedoch ein wenig in den Hintergrund, denn bei den Kurpfälzern hat das Coronavirus wieder zugeschlagen. Stefan Kulovits, der gemeinsam mit Gerhard Kleppinger als Interimstrainer fungiert, befindet sich nach einem positiven Testergebnis im Krankenhaus. Das bestätigte Pressesprecher Markus Beer auf Nachfrage dieser Zeitung. Zunächst hatten die Verantwortlichen unmittelbar vor Spielbeginn lediglich vermeldet, dass sich der Österreicher in häuslicher Quarantäne befindet. Weitere Informationen gibt die Presse-Abteilung derzeit noch nicht preis.

Wohl auch für Kulovits wollte der SVS, bei dem Tim Kister für den gesperrten Aleksandr Zhirov in der Startformation stand, den so wichtigen Heimsieg anvisieren. Der Druck auf Osnabrück wurde nun extrem erhöht, denn Sandhausen hat nur noch einen Zähler Rückstand auf die Niedersachsen und konnte wieder auf den Abstiegsrelegationsplatz klettern. „Wir haben den VfL durch diesen Sieg jetzt ganz unten reinziehen können. Wir sind froh, dass es für uns so gut funktioniert hat“, sagte Torschütze Alexander Esswein. Beflügelt wurden die Schwarz-Weißen von ihren Anhängern. Sie geleiteten den Mannschaftsbus auf das Gelände an der Jahnstraße und motivierten die Profis Corona-konform mit Masken. Es muss also nicht immer so chaotisch zugehen wie zuletzt in Dortmund oder Kaiserslautern. Dort wurden von der deutlich höheren Anzahl der Anhänger die Vorschriften zum Großteil völlig missachtet.

Auf dem Feld hielten sich die Hausherren indes an die Vorgaben ihres Chefs. Kleppinger führte die Mannschaft in Kulovits‘ Abwesenheit in Eigenregie und hatte gleich nach fünf Minuten etwas zu bejubeln. Nach einer Notbremse von Adam Susac gegen Kevin Behrens, für die der Innenverteidiger die Rote Karte sah, verwandelte Esswein den fälligen Strafstoß zum 1:0.

Langes Warten auf zweites Tor

Der VfL reagierte auf den frühen Platzverweis mit einem Wechsel und gestaltete das Spiel über weite Strecken ausgeglichen. Weil der SVS seine Chancen nicht konsequent nutzte, ging das Zittern zunächst weiter. In den vergangenen Wochen brach das Team vom Hardtwald beinahe schon traditionell in der zweiten Halbzeit ein. Dass es am Sonntag anders lief, war auch dem Gegner zu verdanken. Nach einem Eckball umklammerte Ulrich Taffertshofer seinen Gegenspieler Nils Röseler. Der Unparteiische Sören Storks erkannte das Foulspiel und entschied zum zweiten Mal auf Elfmeter. Diesmal lief Behrens an und verwandelte sicher. „Wir mussten lange auf das 2:0 warten, aber die Mannschaft hat voller Überzeugung losgelegt und wollte unbedingt gewinnen“, fand Präsident Jürgen Machmeier, der sich aber trotz des größeren Vorsprungs noch lange nicht sicher fühlen durfte.

Denn: Osnabrück gab immer noch nicht auf. Stefanos Kapino im SVS-Gehäuse durfte sich das eine oder andere Mal auszeichnen, leistete sich aber keinen Fehler und war über die gesamte Spielzeit ein sicherer Rückhalt. Auf der anderen Seite des Spielfeldes machte der eingewechselte Philipp Klingmann alles klar. Sandhausen hätte sogar noch höher gewinnen können, allerdings verschoss Patrick Schmidt den dritten Elfmeter der Partie. VfL-Schlussmann Moritz Nicolai hatte seinen eigenen Patzer wieder wettmachen können.

Die Entscheidung war natürlich längst gefallen und so geht Sandhausen mit einer breiten Brust in das nächste richtungsweisende Spiel bei Eintracht Braunschweig. Spielerisch war gegen Osnabrück noch Luft nach oben, doch in erster Linie hat das Team das umgesetzt, was Besar Halimi im Vorfeld von sich und seinen Mitspielern gefordert hatte: einen „dreckigen Sieg“. Für Kleppinger ist es ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, denn der Coach wird am Montag 63 Jahre alt. Ob er den Tag genießen darf, hängt auch vom Gesundheitsbild seines Trainerkollegen Stefan Kulovits ab.