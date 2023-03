„300er Club“ hat neue Mitglieder

Auf dem Weg zu den großen Meisterschaften hatten die Tänzer des TSV GymTa-Session Altlußheim nun vier weitere wichtige Wettkämpfe zu bewältigen. Einige der Aktiven wagten einen Start beim internationalen Turnier in Neu-Isenburg. Wer sich hier gegen die Rivalen aus Belgien, den Niederlanden, Österreich und natürlich auch gegen die Konkurrenz aus dem eigenen Land durchsetzt und gewinnt, dem winkt die direkte Qualifikation zu den europäischen Titelkämpfen im Mai.

Lucie Diefenbach überzeugte im Schautanz Solo der Schülerklasse und schnappte sich souverän in ihrem ersten Jahr als Solistin die begehrte Fahrkarte zur EM in Belgien. In der Jugendklasse erreichte Finja Dennhardt nach einer kleinen Durststrecke einen guten dritten Platz. Spannung bis zum Ende versprach der Wettbewerb im Solo in der Hauptklasse, vor allem, weil mit Monia Petry und Shawn Gallmon zwei Aktive der GymTa dafür sorgten. Im Endklassement belegten beide mit 291 Punkten den ersten Rang. Aufgrund des etwas besseren Streichresultats darf Petry bereits jetzt schon die Reise zur Europameisterschaft planen. Mischell Hohler und Kevin Ulrich sicherten sich überlegen den Sieg im Schautanz Duo in der Hauptklasse. Die Qualifikation zu den internationalen Titelkämpfen hatten die beiden bereits im Februar klar gemacht.

„Dancing Elements“ überragend

In der Schülerklasse standen die „Dancing Elements“ sowohl im Freestyle als auch im Modern ganz oben auf dem Treppchen. Einen nicht ganz optimalen Tag dagegen erwischten Amaya Tavukcu/Aleksandra Krom im Schautanz Duo. Sie blieben trotz des ersten Platzes mit 267 Punkten deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück.

Das Duo Mathilde Vuolo/Daniel Benciu holte in der Jugendklasse Gold. Im Schautanz Freestyle war der Formation „Estrellas“ der Triumph ebenfalls nicht zu nehmen. Die „Dancing Devils“ erreichten im Schautanz Modern in einer großen Konkurrenz den vierten Platz.

Die Protagonisten der Hauptklasse standen dem in nichts nach. Mischell Hohler/Kevin Ulrich nahmen auch von diesem Qualifikationsturnier den Siegerpokal mit nach Hause, Platz drei im Duo ging an Chiara Blotzheim/Jamena John. Die „Black Devils“, in dieser Saison erstmals wieder im Schautanz Modern am Start, teilten sich den Bronzerang mit den Frankfurt Tigers. Die Erwartungen bereits jetzt schon übertroffen hat die Formation im Schautanz Charakter, denn dass sie ein gewaltiges Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden wird, das hatten sich die Tänzer so nicht ausgerechnet. Diesmal belegten sie Platz zwei.

Im Schautanz Freestyle gehen die Titel in diesem Jahr scheinbar wieder nur über die Formation „Futuro“, die an diesem Tag in bestechender Form auftrat. Belohnt wurden die Altlußheimer dafür mit der höchstmöglichen Punktzahl von 300 Zählern.

Schülersolistin Lucie Diefenbach errang im fränkischen Dettelbach unterdessen in beeindruckender Manier ihren mittlerweile siebten Saisonsieg.

Bei Start in Bäumenheim sammelte die Formation „Estrellas“ mit Platz eins weitere wichtige Zähler und baute die Führung in der Gesamtrangliste im Schautanz Freestyle aus. Konkurrenzlos waren die „Dancing Devils“ in der Disziplin m Modern. Mit dem besten Durchlauf der Saison glänzten Mathilde Vuolo und Daniel Benciu im Schautanz Duo (Platz eins). Dritte wurden hier Emily Johann und Sophie Reuter. Im Schautanz Solo war das Treppchen fest in Altlußheimer Hand und alle warteten mit neuen persönlichen Bestleistungen auf: Mathilde Vuolo gewann vor Georg Bernhardt und Finja Dennhardt. In der Hauptklasse glänzte Monia Petry, was ihr den Sieg mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 298 Punkten einbrachte.

Im Schautanz Duo gehören Mischell Hohler und Kevin Ulrich in dieser Saison nun zum „300er Club“ und mussten nicht einen einzigen Punkt in den Einzelwertungen lassen. Für den Doppelsieg sorgten Chiara Blotzheim und Jamena John auf Platz zwei. Auch die Formation „Futuro“ bestach im Schautanz Freestyle durch absolute Perfektion und tütete die Traumpunktzahl von 300 Zählern zum zweiten Mal in dieser Saison ein. Von diesem Erfolg beflügelt gewannen die Tänzer auch in der Charakterwertung. Die „Black Devils“ (Schautanz Modern) machten einen langen Turniertag perfekt, auch sie standen ganz oben auf dem Treppchen. zg