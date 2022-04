3:1-Auswärtssieg für Eppelheim

Horrenberg/Eppelheim. Die SG ASV/DJK Eppelheim hat auch die Hürde im Freitagabendspiel in der Fußball-Landesliga-Begegnung bei der SG Horrrenberg genommen und mit 3:1 (1:1) gewonnen. Der Gastgeber hatte in der zweiten Minute eine gute Einschussmöglichkeit verstreichen lassen. Die Gäste machten es dann besser: Patrick Lehr erzielte mit einem Abstaubertor die Führung (14.). Die Eppelheimer nahmen nun immer mehr das Geschehen in die Hand und erspielten sich weitere Chancen, die aber nicht den nötigen Ertrag brachten. Aus dem Nichts heraus folgte dann der Ausgleich durch Marvin Wichmann (40.). Die Halbzeitansprache von Eppelheims Trainer Frank Engelhardt wurde von seinen Mannen erhört und die Gäste legten nach der Pause noch einmal einen Gang zu. Der eingewechselte Yannik Martin brachte sich gleich gut ein und erzielte das 1:2 (66.). Janik Steffen setzte noch einen drauf und machte mit einen sehenswerten Weitschuss den Deckel endgültig unter den verdienten Sieg 3:1-Sieg der Eppelheimer darauf (70.).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1