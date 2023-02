40 Minuten sind zu wenig

Ernüchterung machte sich nach dem Abpfiff in den Reihen des Plankstadter „Wolfsrudels“ in der Handball-Badenliga breit, hatte die TSG Eintracht doch bis zur 45. Minute einen starken Auftritt bei der TSG Wiesloch gezeigt. Am Ende stand das Team beim 28:32 (15:13) mit leeren Händen da.

Torchancen wurde zu Beginn geduldig herausgespielt und auch im Abschluss ließ das „Rudel“ den Wieslocher Torhütern selten eine Chance. Hätte Plankstadt nicht sechs der letzten zehn Minuten in Unterzahl agiert, hätte vermutlich eine höhere Führung zur Pause als das 15:13 zu Buche gestanden. Die Gäste hielten die knappe Führung, ließen in der entscheidenden Phase aber Big Points liegen und den Gegner zu einfach eigene Tore erzielen. In der 45. Minute ging Wiesloch in Führung und baute diese trotz letztem Aufbäumen der „Wölfe“ bis zum 32:28 aus.

TSG Eintracht: Maier (15/3), R. Verclas (4), Denne (4/2), A. Schöffel (2), Großhans (2), Schneider (1), M. Verclas, Treiber, N. Schöffel, Lazaro Garcia, Kern, Jukanovic, Eichhorn, Bastel. zg