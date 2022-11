41 Klassen im Angebot

Die Bezirksmeisterschaften des Bezirks Heidelberg werden an diesem Wochenende, Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. November, in der Schimper Sporthalle Schwetzingen durchgeführt. Ausrichter ist die TTG EK Oftersheim. 20 Einzel- und 21 Doppelklassen werden ausgespielt, nach Absage 2020 und beeinträchtigter Durchführung 2021 hofft Turnierleiter Wolfgang Gericke auf gut besetzte Wettkämpfe.

Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr mit den Seniorinnen- und Seniorenklassen (A und B). Am Samstag spielen ab 8.30 Uhr die männlichen Jugendlichen (U11, U13, U15, U19) und ab 17.30 Uhr die Junioren (U22). Die weibliche Jugend (U11, U13, U15, U19) und Juniorinnen (U22) sowie die Damenklasse und Herrenklassen (A-E) werden am Sonntag ab 9 Uhr ausgespielt. Den Abschluss bildet der Mixedwettbewerb ab 17 Uhr. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor der jeweiligen Konkurrenz möglich. mbu