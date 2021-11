Abbruch in Amateur- und Profiligen nur noch eine Frage der Zeit?

Das Zittern geht wieder los. Wie lange kann der Spielbetrieb in Deutschlands Profi- und Amateurligen noch fortgesetzt werden? Durch die hohe Anzahl an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen und der damit einhergehenden neue Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg gibt es Veränderungen und Auswirkungen, die sowohl Zuschauer als auch Sportler und Betreuer betreffen.

Beim SV Sandhausen, der erst kürzlich aus einer Corona-Zwangspause auf den Trainingsplatz zurückkehren durfte, sind nur geimpfte und genesene Personen auf den Tribünen erlaubt. Außerdem darf der medizinische Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske zu keiner Zeit abgenommen werden. Für die Profis an sich gibt es keine Einschränkungen, da sie wöchentlich mehrere Tests absolvieren. Pressesprecher Markus Beer erklärte: „Die Frage nach der Ursache bringt uns nicht weiter. Die Jungs haben alle auch noch ein Leben außerhalb des Platzes. Dennoch müssen wir den Blick nach vorn richten.“

Für Trainer Alois Schwartz gibt es aber noch eine weitere Ungewissheit. Auch er weiß nicht, wie sich die Infektionen auf den Körper auswirken. „Wir sprechen uns mit den Ärzten ab. Wichtig ist es, dass kein erkrankter Spieler Langzeitschäden davonträgt. Deswegen dürfen wir in puncto Belastung auch nicht überziehen“, meint er.

Die gute Nachricht: Die Nachrichtenagentur AFP hat entgegen vielen Behauptungen bewiesen, dass es im Vergleich zu Vor-CoronaZeiten keinen Anstieg an Herzstillständen im Fußball gab. Zuvor hatte dieses Gerücht auf den sozialen Netzwerken die Runde gemacht.

Bei den Kurpfalz-Bären gab es in der Vergangenheit auch immer wieder einzelne Infektionen. Zum Beispiel wurde Neuzugang Ida Marie Krogh in der Vorbereitung auf die Saison in der 2. Handball-Bundesliga ausgebremst. Für den Trainingsalltag gibt es auch in Ketsch keine Veränderungen.

Das gilt auch für die HG Oftersheim/Schwetzingen. Mit Dr. Martin Schmitt haben die Handballer einen ausgewiesenen Fachmann als Hausarzt und Sportlichen Leiter mit an Bord. Er erklärt: „Es wird auch in unserer Sportart immer schwieriger. Das Problem ist aber nicht das Spielfeld, sondern die Situation in der Kabine, wenn die Jungs 20 Minuten nebeneinandersitzen. Dadurch steigt die Ansteckungsgefahr. Wir können nur darauf achten, dass alle Spieler getestet und geimpft sind. Der Verband hat aber auch vorgesorgt, sodass eine drei- oder vierwöchige Spielpause in den kommenden Wochen durchaus durchführbar wäre. Danach würden wir die Runde trotzdem noch zu Ende bekommen.“

Anders ist es beim Eishockey-Regionalligisten EC Eppelheim. Durch die Umstellung von 2G im Icehouse werden künftig einige Spieler nicht mehr zum Aufgebot gehören können. Teammanager Patrick Treiber klärt auf: „Nach unserem Kenntnisstand können zwei, drei Spieler, die eben nicht geimpft oder genesen sind, nicht mehr dabei sein. Die Ausfälle sollten sich aber in Grenzen halten.“ Dahingehend gibt es eine Ausnahme, denn noch nicht volljährige Spieler können weiter am Trainingsbetrieb teilnehmen. „Wir haben keine andere Information, die es uns ermöglicht, einen nicht geimpften oder genesenen Spieler trotzdem weiter einsetzen zu dürfen.“

In der Fußball-Kreisliga sagt Patrick Rittmaier vom SC 08 Reilingen: „Meine Bedenken sind ziemlich groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Vereine in unserer Klasse gibt, die für ihre nicht immunisierten Spieler die PCR-Tests bezahlen. Ehrlich gesagt kann ich dahingehend viele Maßnahmen auch nicht nachvollziehen. Für nicht immunisierte Spieler ist das ein großer Eingriff in die Privatsphäre.“

Der 34-Jährige möchte dabei nicht falsch verstanden werden: „Ich bin selbst durchgeimpft, aber jeder sollte frei entscheiden können, was er tut und was er nicht tut, das ist in vielen Bereichen aber schon nicht mehr der Fall. Doch die Hauptsache in den großen Ligen ist es, dass wir die Stadien voll bekommen und teilweise ungeimpften Spielern zuschauen.“

Rittmaiers Pendant beim FV 08 Hockenheim heißt Kay Gerwig. Er erklärt: „Die Alarmstufe hat keine großen Folgen auf unseren Spielbetrieb. Ich werde aber keine Wasserstandsmeldung zum Impfstatus oder zum Gesundheitszustand der Spieler abgeben. Wir regeln das Thema intern. Vielmehr macht uns der schlechte Zustand unseres Platzes zu schaffen.“ Es gibt also auch noch andere Problempunkte – abseits der Pandemie.

Ringer schon einen Schritt weiter

Schon einen Schritt weiter sind einige Ringerligen. Beispielsweise hat der Südbadische Ringerverband die Ober-, Verbands- und Landesligen vorzeitig beendet. Ganz so weit ist es in Nordbaden noch nicht, aber auch Wolfgang Laier, Trainer des Bundesligisten RKG Reilingen/Hockenheim erkennt: „Ich habe Bedenken, dass wir die Saison angesichts der steigenden Zahlen zu Ende bringen können.“ Er hat mit seiner Mannschaft den Vorteil, dass die 2G-Regelung auf Spitzensportler nicht zutrifft. Allerdings dürfen auch hier keine ungeimpften Personen mehr in die Halle, um zuzuschauen.

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis im Amateursport vermehrt Spiele abgesagt werden. Und irgendwie fühlt es sich leider auch so an, als sei man in bald zwei Jahren Pandemie keinen Schritt vorangekommen.