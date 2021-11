Abschied aus dem Oberhaus?

Der Heimkampfmarathon der RKG Reilingen/Hockenheim hat sein Ende gefunden: Mit dem Duell gegen Nürnberg schloss die Ringkampfgemeinschaft gleichzeitig die Heimsaison ab, unterlag jedoch mit 13:17. Wie schon oft in dieser Saison zeigte sich das Team von Wolfgang Laier auf Augenhöhe mit dem Gegner, zog aber wieder den Kürzeren.

Als kleines Extra gab es vor dem Kampf einen Auftritt der Hockenheimer Blue-Devils-Cheerleader. Zum Start zeigte RKG-Russe Elchin Ibragimov (57 Kilogramm Greco) gegen Nürnbergs Nurullayer einen hochklassigen Kampf, den er mit 3:2 für sich entschied. Im Schwergewicht stellte sich Thilo Dicker in den Dienst der Mannschaft und gab in fremder Gewichtsklasse gegen den über 30 Kilogramm schwereren Topmann Ligeti vier Mannschaftspunkte ab.

RKG Reilingen/Hockenh. – Nürnberg 13:17 57 G: Ibragimov – Nurullayer 1:0 (3:2), 130 F: Dicker – Ligeti 0:4 (TÜ), 61 F: Chichioi – Dubov 2:0 (6:3), 98 G: Fischer – Celik 3:0 (9:1), 66 G: Pfahler – Menekse 0:4 (SS), 86 F: Morodion – Walter 3:0 (9:0) 71 F: Bicekuev – Stadelmann 0:3 (0:8), 80 G: Mnatsakanian - Lutz 4:0 (TÜ), 75 F: Golmohammadi – Müller 0:2 (2:6), 75 G: Schellin – Levai 0:4 (SS). hef

Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Der glänzend aufgelegte Igor Chichioi (61 Kilogramm Freistil) bezwang den starken Vladimir Dubov 6:3 und danach wurde auch die Siegesserie von Routinier Jan Fischer fortgesetzt. Der Reilinger Topscorer gewann mit 9:1 und brachte die Ringkampfgemeinschaft wieder in Führung. Doch vor der Pause schlugen die Gäste mit einem Schultersieg gegen RKG-Jungtalent Phillip Pfahler (66 Kilogramm Greco) nochmals zurück und gingen mit einer Halbzeitführung von 8:6 von der Matte.

Mnatsakanian holt vier Punkte

Die Führung wechselte abermals direkt nach der Pause. Joshua Morodion, der erstmals in seiner Paradegewichtsklasse von 86 Kilogramm startete, gewann souverän 9:0, doch wieder konterten die Franken mit einem 8:0-Sieg in der Klasse bis 71 Kilogramm Freistil. Den ersten Vierer für die Gastgeber fuhr danach Aik Mnatsakanian (80 Kilogramm Greco) technisch überlegen ein und vertagte die Entscheidung in die beiden Kämpfe im Weltergewicht.

Im klassischen Stil musste Kevin Schellin gegen Nürnbergs Levai auf die Schulter und gab RKG-Schlussmann Alan Golmohammadi die Siegbürde mit. Der Neuzugang musste mindestens zwei Mannschaftspunkte erringen, um der Ringkampfgemeinschaft noch ein Unentschieden zu sichern. Gegen Tim Müller war für den jungen Berliner bei seiner 2:6-Niederlage aber nicht viel zu holen. Somit durften die Grizzlys ein 17:13 mit nach Franken nehmen. Für die RKG bedeutet die Niederlage nicht nur das Ende der diesjährigen Heimkämpfe, sondern wohl auch das engültige Aus im Rennen um Platz vier der Bundesliga-Staffel Südost.

Trotz der vier Heimkampfniederlagen boten die Athleten von Coach Wolfgang Laier immer attraktive Kämpfe und durften in diesem Jahr zumindest zwei Derbyerfolge feiern. Geschäftsführer Michael Müller fand abschließend noch dankende Worte an die RKG-Anhänger: „Es ist klasse, dass unsere Fans auch in diesen schweren Zeiten den Weg zu unseren Kämpfen gegangen sind und uns auch trotz teilweise übermächtiger Gegner die Stange gehalten haben. Ich möchte mich bei allen Anhängern, Sponsoren und vor allem Helfern für fünf tolle Heimkämpfe bedanken und freue mich schon auf nächstes Jahr.“

Für die RKG geht es jetzt noch zweimal auswärts gegen Schorndorf und Burghausen auf die Platte, bevor sie sich aller Wahrscheinlichkeit vorerst aus der 1. Bundesliga verabschieden muss.