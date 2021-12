Die reguläre Runde der Ringen- Bundesliga fand am Samstag ihren Abschluss, bevor es im Januar mit den Endrundenkämpfen weitergeht. Für die RKG Reilingen/Hockenheim ist die Saison 2021 allerdings beendet. Die Reilinger konnten sich in der Staffel Südost nicht für die Play-offs qualifizieren und müssen den Gang in die neu zu bildende zweite Bundesliga antreten. Zum Abschluss musste die

...