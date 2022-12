Abschied vom Schrankenbuckel mit Sieg

Brühl III feierte im letzten Spiel am Schrankenbuckel einen Sieg, während Ketsch III seine letzte Heimpartie des Kalenderjahres in der Fußball-Kreisklasse B verlor.

Spvgg 06 Ketsch III – SC Rot-Weiß Rheinau II 1:3 (1:1)

Die Ketscher, die Unterstützung aus dem Kader der zweiten Mannschaft erhielten, taten sich schwer. Durch die Wechsel im Team fehlte die Harmonie und Eingespieltheit auf dem Platz, so dass am Ende eine verdiente Heimniederlage stand. Dabei hatte es sehr vielversprechend begonnen. Christopher Ries erzielte mit einem Heber nach tollem Zuspiel von Alexander Rimmler das frühe 1:0 (1.). Danach musste Ketsch III mehrfach umstellen wegen Ausfällen im Defensivbereich. Es folgte ein Bruch im Spiel und Rheinau II wurde stärker und kam nun auch immer häufiger zu Torchancen. Marco Giardina erzielte in der 28. Minute folgerichtig das 1:1. Auch nach dem Seitenwechsel konnte Ketsch III die Ausfälle nicht mehr kompensieren und Christopher Wieland (48.) und Antonino Carusotto (86.) trafen für Rheinau II zum am Ende gerechten Endresultat von 1:3.

FV 1918 Brühl III – FC Hochstätt Türkspor II 4:3 (1:1)

Im letzten Heimspiel der Vereinsgeschichte am Schrankenbuckel revanchierte sich Brühl III für die Hinspiel-Niederlage. Der Gast startete mit viel Druck, erspielte sich gute Chancen, traf aber nicht. Vedat Aktas erzielte das 1:0, als er einen Pass von Pascal Wasow aufnahm und links im Tor unterbrachte (34.). Muhammed Yücel traf aber umgehend zum 1:1, als die Brühler hinterlaufen wurden (38.). Nach einer heftigen Halbzeitansprache erhöhte die Heimelf die Schlagzahl. Jakup Rataj erzielte nach Pass von Wasow das 2:1 (46.). Nachdem Julian Lenz im Strafraum gelegt worden war, verwandelte Tarik Lechner den Elfmeter sicher zum 2:1 (60.). Hochstätt II gab nicht auf und warf alles nach vorne. Mehmet Kirmes (74.) und Murat Koyun (80.) belohnten die Gäste mit dem 3:3. Fast schon mit Symbolcharakter fiel der 4:3-Siegtreffer für Brühl III mit der letzten Aktion am Schrankenbuckel per direkt verwandelten Freistoß von Axel Schließer (90.). wy