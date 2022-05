Abschluss der HG Oftersheim/Schwetzingen wird stimmungsvoll

Schwetzingen. Die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen laden zum stimmungsvollen Saisonausklang an diesem Samstag, 21. Mai, in der Schwetzinger Nordstadthalle ein. Dort sollen die Erfolge der HG-Familie gefeiert werden. Hierzu sind alle Jugendteams von den Superminis bis zur A-Jugend und sämtliche Aktiventeams geladen. Bevor es ab 19.30 Uhr für das Drittligateam darum geht, sich mit einem Heimsieg gegen Blaustein zu verabschieden, gibt es für alle Jugendteams ein besonderes Programm: „Schlag die A-Jugend“ heißt ab 16.30 Uhr das Motto. Mädchen und Jungen können sich in lustigen Spielen und Wettbewerben mit der männlichen A-Jugend messen und versuchen, den Aktiven beim Torwandwerfen Paroli zu bieten.

Bis 18 Uhr werden in der Halle oder – bei schönem Wetter – auch davor, die Spielstationen aufgebaut sein. Natürlich dürfen auch Eltern bei „Schlag die A-Jugend“ mitmachen.

Rund ums Spiel der Drittliga-Mannschaft stehen neben dem Tippspiel unserer Zeitung, Kartenverlosung, Wahl zum Spieler des Jahres und Verabschiedungen verschiedene Ehrungen an. Für Verpflegung ist gesorgt. Ein DJ wird zudem nach der Drittliga-Partie für Stimmung sorgen.