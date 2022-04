Es kommt selten vor, dass Trainerin Franziska Steil von den Kurpfalz-Bären die Worte fehlen. Was ihre ersatzgeschwächte Mannschaft jedoch am Samstag in den ersten 15 Minuten zeigte, machte Steil sprachlos. „In der Anfangsphase wurde sich nicht an Absprachen gehalten und das hat uns am Ende auch das Genick gebrochen“, sagte die frühere Kreisläuferin über die 24:28 (12:19)-Auswärtsniederlage der Ketscher Zweitliga-Handballerinnen beim SV Werder Bremen. „Das war absolut unnötig und vermeidbar.“

Die Ausrede, dass mit Sophia Sommerrock, Rebecca Engelhardt, Katja Hinzmann, Lea Marmodee und Sina Michels fünf Leistungsträgerinnen fehlten, ließ Steil nicht gelten. „Das war keine Rumpftruppe. Es war genug Qualität und Erfahrung auf dem Feld. Aber natürlich kostet es viel Kraft, wenn man durchgehend einem Rückstand hinterherlaufen muss.“

Das Ziel, am Ende auf dem fünften Platz abzuschließen, gerät durch die Niederlage wieder etwas außer Reichweite. Als Tabellenachter haben die Bären nach 21 Spielen 22:20-Punkte auf dem Konto.

5:14 in Rückstand

Schon nach neun Minuten lagen die Gäste mit 2:7 zurück. Vorne fehlte die Genauigkeit und Bremen bedankte sich in Form von schnellen Treffern. „Erst nach dem 5:14 haben wir angefangen, mitzuspielen“, sagte Steil. Bis zur Pause trafen die Bären noch sieben Mal und verkürzten auch den Rückstand auf sieben Treffer Differenz.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Kurpfälzerinnen in fast allen Bereichen, doch Werder hatte eine nicht schön anzusehende, aber erfolgversprechende Lösung parat. Immer wieder verschleppten die Gastgeberinnen das Spiel und vermasselten den Bären dadurch die Aufholjagd. Dabei hatten Steils Spielerinnen gleich mehrfach die große Möglichkeit, noch einmal auf zwei Treffer heranzukommen. „Das haben wir aber nie geschafft“, haderte die Trainerin. Spätestens nach dem 27:22 durch Bremens Lena Thomas war die Partie entschieden. Da halfen auch acht Treffer von Cara Reuthal auf Halbrechts und die sieben Tore von Lara Eckhardt auf der linken Halbposition nichts.

Weiter geht es für die Bären am Samstag, 9. April, beim MTV Heide. Spielbeginn ist um 17 Uhr und womöglich sieht dann auch die personelle Situation besser aus. Über fehlende Aufgabenfelder dürfte sich Steil aber in der Trainingswoche nicht beschweren können. fred

Bären: Longo, Wiethoff, Moormann; Feiniler (3), Haupt (2), Torras Parera (2), Reuthal (8/1), Möllmann (2), Frey, Krogh, Eckhardt (7).