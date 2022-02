Abwehr als Schlüssel

Für das Auswärtsspiel in der 3. Handball-Liga der Frauen bei der HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler hatten sich die Juniorbären der TSG Ketsch II viel vorgenommen. Sie wollten die eindeutige 28:35-Hinspielniederlage wettmachen und wussten, was auf sie zukommt – am Ende behielten sie mit 34:28 die Oberhand.

Trotzdem sahen die ersten zehn Minuten in der Sporthalle von Marpingen genauso aus, wie es die Juniorbären schon in etlichen Spielen erlebt hatten. Technische Fehler, überhastete Angriffe und zu frühe und schlechte Abschlüsse. Demnach lagen sie in der zwölften Minute mit 4:8 zurück und man dachte schon an ein Déjà-vu aus dem Hinspiel.

Dann nahm Trainer Daniel Weinheimer eine Auszeit und erklärte seinen Spielerinnen, auf was es ankommt und welche Formation Marpingen spielt. Ab diesem Zeitpunkt hätten die jungen Ketscherinnen angefangen, Handball zu spielen und gezeigt, was sie können, schreiben die Verantwortlichen des Vereins. In der 22. Minute gelang Anna Widmaier der Ausgleich zum 12:12, der bis zu Pause auf eine knappe Führung von 16:15 ausgebaut wurde.

Zu Beginn der zweiten Hälfte lief das Spiel noch schleppend und Marpingen gelang in der 44. Minute sogar der Anschlusstreffer zum 21:22, ehe Rebecca Berg, Christina Völker und Karolin Kolb den Abstand beim 25:21 auf vier Tore schraubten. Der Gastgeber war geschlagen und die Juniorbären spielten in der Abwehr und im Angriff weiter sehr konzentriert. So sprang am Ende ein zwar unerwarteter, aber nach Aussage der Juniorbären „völlig verdienter“ 34:28-Sieg heraus.

Heimspiel gegen Schlusslicht

Trainer Daniel Weinheimer bilanzierte: „Ein großes Lob an die Mädels, sie haben heute alle gezeigt, was in ihnen steckt. Schlüssel zum Sieg waren die super Abwehr und wenige technische Fehler von uns.“

Die TSG Ketsch II hat sich mit ihrem Sieg in der Tabelle auf 7:25 Punkte sowie Platz neun gesteigert und liegt damit nur noch einen Zähler hinter Marpingen-Alsweiler. Die nächste Heimpartie für die Jungbären steht am Sonntag, 6. März, 15 Uhr, an. Gegner ist an diesem Tag das Tabellenschlusslicht HSG Hunsrück. zg/mgw

TSG II: Breinich, Essmann, Grössl (5), Bonedeau (3), Widmaier (3), Jung (2), Frey (2), Neumann (1), Berg (4), Völker (5), Kolb (7).