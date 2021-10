Abwehr viel zu weit weg

Im zweiten Auswärtsspiel der noch jungen Handball-Badenligasaison trat der HSV Hockenheim bei der SG Heidelsheim/Helmsheim an und unterlag deutlich mit 21.31 (9:15).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die bis dahin noch punktlosen Gastgeber übernahmen von Beginn an das Kommando, der HSV schien noch nicht richtig da zu sein und lag schon früh zurück (2:6/11.). Die Auszeit durch Trainer Admir Kalabic sollte seine Mannen wachrütteln und in der Folge konnten die Gäste das Spiel ausgeglichener gestalten, ohne aber den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Immer wieder agierten sie in der Abwehr zu passiv und luden die Rückraumschützen der SG zum Werfen ein.

Mit der Pausensirene trafen die Gastgeber zum 15:9. Die folgende Kabinenansprache schien Wirkung zu zeigen, denn in Durchgang zwei war es zunächst der HSV, der Akzente setzen konnte. Die Abwehr agierte aggressiver und zwang Heidelsheim/Helmsheim immer wieder zu unvorbereiteten Abschlüssen und im eigenen Angriff wurden die Chancen effizienter genutzt. Bis zur 45. Minute gelang es den Rennstädtern, den Vorsprung auf drei Tore zu verkürzen (19:16), aber jetzt schlichen sich wieder Unkonzentriertheiten ein, die die Hausherren konsequent nutzten. Die SG zog immer weiter davon, erzielte fünf Treffer in Folge und beim Stand von 27:17 war die Vorentscheidung gefallen.

Nichts mehr entgegenzusetzen

Aufseiten des HSV hatte man jetzt nicht mehr viel entgegenzusetzen. „Leider konnten wir nicht unsere gute Leistung aus der Vorwoche wiederholen. Gerade zu Beginn haben wir nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. In der Abwehr waren wir zu weit weg vom Gegner und dazu haben wir zu viele klare Torchancen liegen lassen“, sagte Trainer Admir Kalabic. Und Abteilungsleiter Stefan Kögel ergänzte: „Heute haben wir gesehen, dass unsere junge Mannschaft gegen ein erfahrenes Badenliga-Team noch nicht mithalten kann. Daran gilt es, in den nächsten Wochen zu arbeiten.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

HSV: Köhler, Wagner (1); Kalabic (3), Scharke, Ziegler (4), Anschütz (3), Kraut (1), Powik (2), Erles (5/3), Forsch (1), Fink, Gubernatis, Neumann, Halilovic (1). sk