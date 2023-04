Hüben Iisalo, drüben Iisalo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Basketball-Bundesliga: Bruder-Duell beim Heimspiel der Academics am Samstag gegen den Champions-League-Halbfinalisten Baskets Bonn

Können die MLP Academics Heidelberg am Samstagabend (18 Uhr) die Baskets Bonn ärgern? „Das ist ein Spiel, bei dem wir mit dem maximalen Fokus, maximaler Anstrengung und anderen maximalen Faktoren aufs Spielfeld kommen müssen, um eine Gewinnchance zu haben“, sagt Academics-Headcoach Joonas Iisalo. Der dreifache Familienvater hatte seine Frau und das Baby am Mittwoch wieder im Leimener Heim empfangen dürfen und verfolgte in der Wohnung den Auswärtsauftritt seiner Schützlinge bei den Veolia Towers Hamburg. Das 86:90 war nicht so leicht zu verkraften für ihn. „Es ist ein Gefühl der Hilfslosigkeit, wenn du nicht ins Geschehen eingreifen kannst. Aber ich denke, dass Hylke und Serena einen großartigen Job während meiner Abwesenheit geleistet haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass sie in meinem Trainerstab gehören“, lobt Iisalo seine Assistenten van der Zweep und Benavente.

Mehr zum Thema Basketball-Bundesliga Gewinnertyp, Topwerfer und Defensivspezialist Mehr erfahren Basketball-Bundesliga Towers ein wenig zu hoch Mehr erfahren 1. Basketball-Bundesliga Parallelen zu „Seewölfen“ Mehr erfahren

Mit einem „Familienabend“ geht es für den 37-jährigen Finnen in der Basketball-Bundesliga weiter. Es gastiert sein älterer Bruder Tuomas Iisalo mit den Baskets im SNP dome. Geschenke des Onkels aus dem Rheinland wird es nicht geben, zumindest ist dies im Hinblick auf das Korbjäger-Duell komplett auszuschließen. Iisalo trifft Iisalo - sehr wahrscheinlich werden die beiden Brüder, die einen ähnlichen innovativen Basketball-Stil bevorzugen, sich bereits am Freitag im privaten Kontext treffen, ehe es am Tag drauf zum zweiten Vergleich zwischen den Chefs auf der Bank kommt.

Bei der klaren 65:98-Niederlage im Hinspiel bekamen die Heidelberger die ganze emotionale Wucht und spielerische Klasse im Bonner Stadtbezirk Hardtberg zu spüren. Die höchste Saisonpleite musste als Unterrichtsstunde im modernen Basketball akzeptiert werden. „Wir hatten keine Idee, wie wir Bonn attackieren können“, stellte Joonas Iisalo am 5. November zähneknirschend fest.

„Bonn spielt eine herausragende Saison - national wie international“, berichtet der Sportliche Leiter Alex Vogel, „sie agieren unglaublich konstant und sind in Offensive und Defensive die beste Mannschaft der gesamten Liga. Im Angriff spielen sie noch deutlich variabler als in der vergangenen Saison. T.J. Shorts ist der MVP der BBL. Dazu haben sie mit Javontae Hawkins einen Spieler nachverpflichtet, der das System von Tuomas Iisalo sehr gut kennt.“

Die Rheinländer haben 2023 einen Riesenlauf. Seit dem 15. Januar und dem knappen 76:81 bei ALBA Berlin haben sie die stolze Serie von 13 BBL-Triumphen vorzuweisen. Selbstvertrauen tankten die Baskets vor wenigen Tagen durch das 83:77 gegen SIG Straßburg (Modus „best of three“) auf internationalem Parkett, denn sie erreichten hiermit das Final Four der Champions League, das vom 12. bis 14. Mai im andalusischen Málaga über die Bühne gehen wird. Neben Bonn haben sich Lenovo Teneriffa, Hapoel Jerusalem und Gastgeber Unicaja Málaga fürs Finalturnier qualifiziert.

Wie dem auch sei: Im Stimmungstempel SNP dome werden am Samstag die Anhänger beider Klubs Spitzenbasketball geboten bekommen. „Sie sind bisher das beste Team in der BBL und zählen zu den Top drei in der Champions League, was die Statistiken anbetrifft. Ihre Saison ist einzigartig. Ich bin happy für Tuomas und die Organisation. Sie leisten unglaubliche Arbeit und haben sich diesen Erfolg verdient“, sagt Joonas Iisalo voller Anerkennung über seinen Vorgängerklub, bei dem er in der vergangenen Spielzeit neben Tuomas als Assistent fungierte, ehe sich Joonas für die Cheftrainerstelle bei den MLP Academics bis Juni 2024 entschied.

Die Bilanz zwischen den Jungs vom Neckar und vom Rhein ist eindeutig. In den bisherigen drei BBL-Aufeinandertreffen behielten die Bonner stets die Oberhand: 87:70, 82:71 und wie erwähnt 98:65 im Hinspiel hieß es, der fünffache Vize-Meister gilt seit 1997 als eine der unumstrittenen Konstanten im deutschen Oberhaus.

Heidelberg benötigt laut Alex Vogels Aussage „eine absolute Topleistung, um eine Chance zu haben. Zusammen mit unseren tollen Fans werden wir aber alles für eine Überraschung tun.“ Für das nächste Basketball-Fest ist alles angerichtet - rund 3.500 Tickets sind bereits im Vorverkauf veräußert worden. acaj