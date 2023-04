Academics Heidelberg fahren entspannt in den hohen Norden

Heidelberg. Keine Zeit zum Durchschnaufen bleibt den 18 Teams in der Basketball-Bundesliga. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Für die Academics Heidelberg bedeutet dies, binnen 20 Tagen nochmals sechs Partien bis zum 7. Mai zu bestreiten, beginnend mit dem Auswärtsauftritt an diesem Mittwoch (20.30 Uhr) bei den wechselhaften Hamburg Towers. „Für uns ist das ein K.o.-Spiel“, sagt Nationalspieler Lukas Meisner, in dieser Saison eine der wenigen Konstanten bei den Hanseaten.

Der im Stadtteil Wilhelmsburg beheimatete Klub schmiedet große Pläne, doch heuer bleiben die angespannten Towers auf Rang 14 hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Die anvisierten Playoff-Plätze sind nicht mehr zu erreichen. Schadensbegrenzung ist angesagt. Zwei Siege Vorsprung auf den Abstiegsplatz (Skyliners Frankfurt) sind kein Ruhekissen, was Meisner mit seinem Weckruf zum Ausdruck bringen wollte.

Wesentlich entspannter gestaltet sich die Situation bei den Academics - die Kurpfälzer möchten im hohen Norden ihren Erfolgskurs fortsetzen. „Sie sind sehr gefährlich im Umschaltspiel und im Rebounding“, warnt dennoch Academics-Co-Trainer Hylke van der Zweep, „wenn wir diese Bereiche kontrollieren, haben wir eine Chance zu gewinnen.“ Gelingt es den Heidelbergern, würde erneut eine Bestmarke von den „Jungs vom Neckar“ erzielt. Fünf Siege in Folge schafften sie seit dem Aufstieg 2021 im Oberhaus nämlich noch nie.

Bei der Mannschaft des Trainergespanns Joonas Iisalo, Hylke van der Zweep und Serena Benavente könnte es derzeit kaum besser laufen. In jeder Hinsicht.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der 37-jährige Finne Iisalo, der mit seiner Familie in Leimen wohnt, zum dritten Mal Vater - Ehefrau und Sohnemännchen sind wohlauf. Die Academics reisen demnach mit viel Optimismus, Power und Selbstvertrauen in die Hafenstadt.