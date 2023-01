Academics kompakt und nervenstark

So macht es riesigen Spaß: Als Bennet Hundt 3:31 Minuten vor dem Ende einer intensiven Partie seinen vierten Freiwurf hintereinander in der Reuse versenkt und den Vorsprung auf 80:69 im Basketball-Bundesliga-Duell zwischen den Academics Heidelberg und den Würzburg Baskets ausgebaut hatte, da gab es im SNP dome kein Halten mehr. Die Fans bedachten nach dem 93:82 (17:24, 26:19, 21:22, 29:17) die Schützlinge von Headcoach Joonas Iisalo mit Ovationen. „Das ist ein großartiger Erfolg gegen ein wirklich starkes Team“, sagte Topscorer Vincent Kesteloot (22 Punkte, 9 Rebounds), „wir hatten heute ein konstantes Level.“

Heidelberg zeigte vor 3406 Zuschauern am Samstagabend eine sehr kompakte Vorstellung und scheint die Negativserie von fünf Niederlagen überwunden zu haben. Nach dem 107:101 nach Verängerung unlängst gegen Bayreuth war das 93:82 gegen Würzburg zugleich das zweite Erfolgserlebnis hintereinander. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) geht es mit dem Derby bei den Skyliners Frankfurt weiter, am Sonntag (18 Uhr) gastiert der deutsche Meister Alba Berlin in Heidelberg.

Bester Werfer bei den Academics: Vincent Kesteloot. © Cheesy

Über weite Strecken verlief das Kräftemessen mit den Mainfranken ausgeglichen. Gleich zweimal mussten die Academics gar einem Rückstand (13:24, 9. und 51:60, 27.) hinterherlaufen. Doch im Schlussviertel drehten die Hausherren, angeführt von Vincent Kesteloot, Eric Washington, Kapitän Akeem Vargas und Center Bryan Griffin, mächtig auf und sorgten in einer stets spannenden Begegnung für die Wende.

Entscheidend war die Unnachgiebigkeit und Nervenstärke der Academics, die beim „Finale furioso“ mehr Power hatten und eine exzellente Freiwurfquote (24/26, 92 Prozent!) verzeichneten. „Eine super Mannschaftsleistung“, bewertete Akeem Vargas die rasante Korbjagd, „vor allem spät im Spiel haben einige Bankspieler von uns tollen Input gegeben.“

Ein Faktor war zudem das Publikum, das das homogener werdende Kollektiv frenetisch unterstützte. Da wächst etwas zusammen, was zusammengehört. „Großartiger Sieg, großartige Atmosphäre. Jeder hat hart gespielt. Würzburg hat uns alles abverlangt“, sagte Wirbelwind und Publikumsliebling Eric Washington, der zu alter Stärke zurückfindet. Ein Grund dafür ist die kurzfristige Nachverpflichtung des kleinen Deutschen Bennet Hundt (1,80 Meter), der Washington spürbar entlastet.

Academics: Kesteloot 22 (1 Dreier), Washington 20 (3), Vargas 12 (2), Griffin 11, Lasisi 7 (1), Ely 7, Ugrai 5, Coleman 5, Hundt 4, Herzog, Edwardsson. acaj