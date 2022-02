Academics kühlen nach feurigem Start schnell ab

Die MLP Academics haben in der Basketball-Bundesliga die vierte Niederlage in Serie kassiert. In Bayreuth unterlagen die Heidelberger nach einem furiosen Auftakt noch mit 79:85 (44:41). Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Branislav Ignjatovic die Chance, mit einem Heimsieg gegen den Mitteldeutschen BC den Negativlauf zu stoppen.

In der Oberfrankenhalle erwischten die Heidelberger am Samstag einen Start nach Maß, nach dem ersten Viertel lagen sie deutlich mit 29:16 in Führung. Und das nicht zuletzt dank fünf schneller Punkte von Jordan Geist: Die Academics legten einen 12:2-Run in den ersten drei Minuten hin, der den Bayreuther Coach Raoul Korner direkt zur ersten Auszeit zwang. Auch wenn im weiteren Verlauf des Viertels die Gastgeber immer besser zu ihrem Angriffsspiel fanden, konnten die Gastgeber die Heidelberger nicht stoppen.

Zu viele Chancen vergeben

Zum Start des zweiten Spielabschnitts sind die Academics, die davor offensiv so gefährlich waren, komplett abgekühlt. Erst nach etwas mehr als zwei Minuten konnte Kelvin Martin die ersten Heidelberger Punkte des Viertels zum 21:31 erzielen. Trotzdem lag das Momentum jetzt klar in den Händen der Hausherren, die vor allem durch „Big Man“ Martynas Sajus ihre Überlegenheit unter dem Korb immer wieder ausspielen konnten.

In der 22. Minute ist es so weit: Passenderweise durch den überragenden Sajus konnte Bayreuth mit 45:44 seine erste Führung der Partie erspielen. Wieder brauchen die Heidelberger zu lange, um Punkte zu sammeln, konnten dann aber durch Max Ugrai und Rob Lowery mit einem 5:0-Lauf kontern, was ihnen zum 49:45 verhalf. Auch wenn sich die Gastgeber mit allem, was sie haben, gegen die Academics stemmten, behielten diese trotz technischer Probleme bei der Anzeigetafel die Ruhe. Allerdings vergaben die Schützlinge von Frenki Ignjatovic zu viele Chancen, auch von der Freiwurflinie, sodass Nationalspieler Basti Doreth seine Bayreuther per Dreier zum 61:58 in Führung brachte. Mit dem Zwischenstand von 61:59 ging es ins letzte Viertel.

Lebenszeichen nach Auszeit

Beide Mannschaften gingen mit offenem Visier in den Schlussabschnitt. In der 33. Minute war der Heidelberger Rückstand mit 69:64 erstmals auf fünf Punkte angewachsen und Ignjatovic wollte seine Mannschaft noch einmal per Auszeit auf die Schlussphase einstellen. Doch im Angriff zeigten sich die Kurpfälzer jetzt vollkommen verunsichert, spielten ohne Selbstvertrauen und konnten auch defensiv nicht an die Leistung der vorherigen Viertel anknüpfen. Nur kurze Zeit später stand es sechseinhalb Minuten vor Ende 74:64 und die nächste Academics-Auszeit sollte den Spielverlauf zum Besseren wenden. Daraufhin sendeten die Heidelberger mit einem 5:0-Lauf wieder ein Lebenszeichen. Bei diesen fünf Punkten pendelte sich der Rückstand dann ein und vor allem dank einer auffälligen Bayreuther Freiwurfschwäche in den Schlussminuten konnten sich die Neckarstädter lange in der Partie halten. Doch die Heidelberger erlaubten sich eigene Unzulänglichkeiten, vor allem beim Defensivrebound, die eine finale Aufholjagd dann unmöglich machten. Spätestens als Ugrai und Rob Lowery anderthalb Minuten vor Spielende beim Stand von 83:74 beide mit fünf Fouls auf der Bank Platz nehmen mussten, ist die Messe gelesen.

Academics: Lowery (17 Punkte), Geist (15), Chapman (14), Friederici (10), Ugrai (9), Heyden (4), Würzner (2), Osaghae. zg

