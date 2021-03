Mit zwei Bundesliga-Heimspielen soll der Betrieb in der neuen Heidelberger Großsporthalle an der Speyerer Straße aufgenommen werden: Die Basketball-Bundesligisten der MLP Academics eröffnen mit ihrem Heimspiel gegen Bremerhaven am Donnerstag, 25. März, den Betrieb im „SNP Dome“. Das ist bei einem Pressetermin bekanntgeworden. Fünf Tage später, am 30. März, sollen die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen hier ihre Premiere haben. Beide Spiele werden ohne Zuschauer stattfinden müssen.

An 260 Tagen im Jahr soll die Halle für den Schulsport genutzt werden – theoretisch ab dem Ende der Osterferien. Doch wegen der Pandemie findet Hallen-Schulsport im Moment noch nicht statt.

5000 Besucher hätten in der neuen Halle Platz. Das Corona-Hygienekonzept sieht aber deutlich weniger vor – gut 1000 Gäste. Die Baukosten wurden zuletzt mit 28 Millionen Euro angegeben. Noch nicht fertig ist das angrenzende Parkhaus, das gleichzeitig Quartiersgarage für den entstehenden Heidelberg Innovation Park (HIP) auf der Konversionsfläche Patton Barracks sein wird und Platz für 672 Autos und 750 Fahrräder bietet. Namensgeber der Halle ist das 1994 gegründete Heidelberger Softwareunternehmen SNP (Schneider-Neureither & Partner) mit weltweit 1500 Mitarbeitern. Unternehmensgründer und Chef Andreas Schneider-Neureither war Anfang November überraschend im Alter von 56 Jahren verstorben. zg