Academics wollen eine Reaktion zeigen

Höchste Zeit für die Trendwende: Fünf Partien haben die Academics Heidelberg hintereinander verloren (Berlin, Ulm, Göttingen, Würzburg, Ludwigsburg). Im Heimspiel an diesem Freitag gegen die BG Göttingen (19 Uhr, SNP Dome) gilt es, eine andere emotionale Präsenz aufs Parkett zu bringen und die zuletzt im Schwabenland (87:111) löchrige Defensive deutlich zu verbessern.

„Wir müssen ganz anders auftreten als in Ludwigsburg“, sagt Alex Vogel, der Sportliche Leiter der Academics, „jeder im Team muss verstehen, dass es gegen den Abstieg geht und wir dahingehend mit einer ganz anderen Energie spielen müssen. Wir wollen und müssen eine Reaktion zeigen.“ Damit spricht Vogel das Entscheidende an. Die Mannschaft darf sich nicht in trügerischer Sicherheit wägen. Noch ist eine Strecke von zwölf Saisonspielen zu gehen. Gerade Klubs wie der BBL-Dinosaurier aus Bayreuth oder auch die Skyliners aus Frankfurt werden als derzeitige Kellerkinder alle Hebel in Bewegung setzen, um den drohenden Absturz zu verhindern.

Gegen die „Veilchen“ aus Niedersachsen, bei denen die Academics erst Anfang Februar knapp (81:87) den Kürzeren zogen, müssen die Hausherren Center-Routinier Harper Kamp sowie die drei Kreativspieler Mark Smith, Geno Crandall und Harald Frey in Schach halten. „Wir haben in Göttingen die ersten 15 Minuten gut gespielt“, erinnert sich Academics-Headcoach Joonas Iisalo, „dann haben Kamp und andere körperbetonter in der Zone agiert. Wir brauchen wesentlich mehr Physis als zuletzt.“

Die Gastgeber müssen weiterhin auf Kapitän Akeem Vargas (Knieprobleme) und Niklas Würzner (Handbruch) verzichten. Ansonsten sind alle Akteure fit, Neuzugang Jack McVeigh brennt darauf, sein Heimdebüt zu feiern. Für die Partie sind bereits über 3000 Tickets im Vorverkauf weg, die Academics zählen wie bei den letzten Spielen im Dome auf ihren „sechsten Mann“. acaj

Info: Bundesliga, Academics Heidelberg – BG Göttingen, SNP Dome, Freitag, 19 Uhr.