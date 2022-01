„Adi“ Herzog hört bald auf

Bei den Ringern des Oberligisten KSV Ketsch wird es einen Umbruch geben: Der amtierende Vorsitzende Markus „Adi“ Herzog hat nach elf Jahren an der Spitze des Vereins seinen Rückzug angekündigt. Bei der Generalversammlung des KSV Ende März wird Herzog die Vereinsführung in andere Hände geben. Auf der Suche nach einem Nachfolger gibt der 57-Jährige derzeit für seinen Ausstieg beim KSV „allein private Gründe“ an. Herzog hinterlässt beim Ringer-Oberligisten „ein gut organisiertes Feld, denn wir stehen sowohl sportlich wie finanziell gut da“.

Vor Herzog hatte Paul Winkler zwei Jahre und Achim Reister immerhin 15 Jahre den Verein geführt. Beratend will Herzog dem KSV weiter zur Verfügung stehen, „aber nicht mehr in einer offiziellen Funktion“. Zuletzt hatten die Ketscher im Jahre 2019 eine Generalversammlung. In den letzten beiden Jahren musste sie wegen Corona immer wieder verschoben werden. Für Herzog wie für die Führung des KSV wird es nicht einfach, einen Nachfolger, gerade in der wegen Corona unsicheren Situation, zu finden. pw