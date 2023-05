Alesia Büttner gewinnt gegen Carolin Dietrich

In Nordrhein-Westfalen fanden die Judo-Sichtungsturniere der U16 statt. Während sich die Jungen in Duisburg mit Gegnern aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden messen mussten, gingen die Mädchen in Düsseldorf gegen nationale und internationale Konkurrenz an den Start. Auch Speyerer Judoka des JSV waren mit dabei

In der Klasse bis 40 Kilogramm ging Babette Wegeler als Siegerin beim U15-Turnier in Backnang nicht ohne Erwartungen an den Start. Allerdings erwischte sie keinen guten Tag, verlor gleich ihren ersten Kampf und musste in die Trostrunde. Nach einem Sieg und einer weiteren Niederlage schied sie aus. Antonia Büttner hingegen ging in der Klasse bis 48 Kilogramm in exzellenter Verfassung auf die Matte, gewann ihre ersten beiden Kämpfe, bevor sie gegen die spätere Siegerin den Kürzeren zog. In der Trostrunde gewann sie zwei weitere Kämpfe und stand damit im kleinen Finale um den Bronzerang, das sie verlor. Beide Speyrerinnen haben in den nächsten beiden Jahren noch die Chance auf Medaillen beim Turnier. Lina Hartmann verlor unterdessen in der Kategorie bis 52 Kilogramm ihren ersten Kampf und schied direkt aus.

Höhepunkt aus JSV-Sicht war die Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Sowohl Alesia Büttner als auch Carolin Dietrich gewannen jeweils ihre ersten vier Kämpfe und standen sich im reinen Speyrer Finale gegenüber. Beide schenkten sich nichts, brachten in der regulären Kampfzeit jeweils einen Wurfansatz durch und erzielten einen Wazaari, der einen halben Punkt wert ist. In der Verlängerung mit Golden Score hatte nach ausgeglichenem Kampf Alesia Büttner das bessere Ende für sich, erzwang die zweite Wertung und sicherte sich Platz eins sowie die Goldmedaille. „Der zweite Platz ist für Carolin Dietrich, die aufgrund von Krankheit in den vergangenen Wochen mit Trainingsrückstand in das Turnier gegangen ist, ein hervorragendes Ergebnis“, schreiben die JSV-Verantwortlichen in ihrer Pressemitteilung zu den Sichtungsturnieren.

Einladung vom Bundestrainer

Beide Speyrer Athletinnen sind von Bundestrainer Christopher Schwarzer für den Ausbildungslehrgang U18 vom 3. bis 7. Mai im Olympiazentrum Kienbaum zugelassen worden.

In Duisburg trat mit Damian Berschauer in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm zudem der einzige männliche Teilnehmer des JSV an. Nach einer bei den Saar-Pfalz-Einzelmeisterschaften im Februar erlittenen Ellenbogenverletzung und der damit verbundenenTrainingspause war das Turnier der erste Härtetest für den jungen Speyerer. Berschauer gewann den ersten Kampf gegen den Gewinner des Sichtungsturniers in Backnang, verlor dann aber gegen den späteren Zweitplatzierten aus Belgien. In der Trostrunde bezwang er Leon Hermann vom HHGKaiserslautern nach knappem Kampf und ließ auch seinem nächsten Gegner aus Bonn keine Chance. Allerdings verlor er die nächste Begegnung und schied als Neuntplatzierter aus.

Alle Speyrer Judoka nahmen anschließend am Training im Bundesleitungszentrum Köln teil. zg