Alexander Bender neuer Co-Trainer bei der HSG

Der Coach der HSG St. Leon/ Reilingen, Daniel Weinheimer, der momentan unter Doppelbelastung nicht nur das Drittligateam, sondern auch weiterhin die zweite Mannschaft in der Badenliga betreut, kann aufatmen, denn mit Alexander Bender als Co-Trainer wird er künftig entlastet. Der 33-jährige Wieslocher mit B-Lizenz arbeitet zudem momentan an seinem A-Schein im Bereich Fitness/Athletik und wird auch weiterhin die A2 und als Athletiktrainer die A1 der HG Schwetzingen/ Oftersheim betreuen. Wir haben ihn zu seiner neuen Herausforderung befragt.

Wie kam es dazu und warum hast Du Dich entschieden, Co-Trainer bei der HSG zu werden?

Alexander Bender ist neuer Co-Trainer des Frauen-Handball-Drittligisten HSG St. Leon/Reilingen. © HSG

Alexander Bender: Vor der Runde wurde ich als Haupttrainer angefragt. Da ich der HG bereits meine Zusage gegeben hatte, musste ich das Angebot ablehnen. Nach guten Gesprächen mit der Abteilungsleitung und Daniel fiel mir die Entscheidung leicht, als Co-Trainer mit weniger Zeitaufwand zuzusagen.

Wie wird die Aufgabenverteilung sein und wo liegt Dein Schwerpunkt?

Bender: Ich werde Daniel in allen Bereichen unterstützen. Wir verfolgen dieselbe Philosophie und unser Hauptfokus liegt auf der Abwehr. Dazu werde ich den athletischen Bereich weiterentwickeln und somit die Verletzungsprävention vorantreiben.

Was ist Dein erster Eindruck von und Deine Ziele mit der Mannschaft?

Bender: Es ist ein geschlossenes Team, dessen Stärke im schnellen Umsetzen von Anforderungen liegt und das den Willen hat, sich individuell sowie im Kollektiv weiterzuentwickeln. Das Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt, denn die Mannschaft ist definitiv stark genug für die 3. Liga.

Und daran zu arbeiten, war er bereits diese Woche im Training gleich alleine gefordert, da Daniel Weinheimer an einem Trainerlehrgang für seine B-Lizenz teilnahm. Mit dem 1. FSV Mainz 05 II ist am Sonntag mit Sicherheit ein schwerer Gegner zu Gast in der Reilinger Fritz-Mannherz-Halle. Entsprechend ihrem vierten Rang haben die Mainzerinnen bisher lediglich gegen die ersten drei Teams der Tabelle Punkte hergeben müssen, aber auch einige der restlichen Spiele nur sehr knapp gewonnen. Mit Sicherheit ist die HSG nicht chancenlos, wenn ihr es gelingt, den starken Rückraum und die gerne gespielte 7:6-Variante in der Abwehr in den Griff zu bekommen. Dazu ist davon auszugehen, dass Weinheimer und sein neuer Co-Trainer die spielfreie Zeit genutzt haben, mehr Disziplin in die Offensive zu bekommen, damit Chancen geduldig herausgespielt und im Kollektiv erarbeitet werden.

Es stehen zudem alle Akteurinnen zur Verfügung und mit Fans zur Unterstützung in der Halle besteht durchaus die Möglichkeit, den vierten Saisonsieg zu bejubeln. led

Info: HSG St. Leon/Reilingen – 1. FSV Mainz 05 II, Sonntag, 16 Uhr, Fritz-Mannherz-Halle.