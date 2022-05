Alexis Macheledt souverän

Für die Judoka des 1. Budo Club Schwetzingen Gleich mehrere Meisterschaften an. Trotz viel zu langer Wettkampfabstinenz gingen die Kampfsportler bei den badischen Meisterschaften erfolgreich an den Start.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den U15-Jahrgängen in Karlsruhe wurde Philipp Kowalzik in der Klasse bis 34 Kilo Zweiter. In der Altersklasse U11 trat Alexis Macheledt an. Alle vier Kämpfe entschied sie mit erfolgreichen Eindrehwurftechniken für sich und wurde überlegen badische Meisterin.

Beim internationalen Judo-Cup der Altersklasse U18 im ungarischen Budapest ging der Schwetzinger Nils Thiemann auf die Matte. Bei der exakt 60 Teilnehmer zählenden Klasse bis 55 kg gelangte er nach Siegen in der Vorrunde unter die 16 Besten. ako

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2