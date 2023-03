Allerletzter Strohhalm für HSG St. Leon/Reilingen?

Reilingen. Nach den Entwicklungen der letzten Wochen gilt es wohl als ziemlich sicher, dass nur zwei Teams die Handball-Badenliga verlassen müssen. Die SG Leutershausen II hat sich ja inzwischen von selbst per Abmeldung vom Acker gemacht. Sie wird als erster Absteiger gewertet, landet dadurch allerdings nicht automatisch in der nächst niedrigeren Klasse, der Verbandsliga, sondern wird – sofern sie denn eine Mannschaft zustande bekommt – in der 4. Bezirksliga, der untersten Spieklasse eingestuft. Die zweite Truppe, die die Liga nach unten verlassen wird, dürfte wohl die HSG St. Leon/ Reilingen sein, wenn sie nicht noch die allerletzten Strohhalme ergreift.

Zwar stehen für die HSG noch sechs Rundenspiele aus, zwölft Punkte wären zu holen und der Rückstand auf die davor stehende TSG Dossenheim beträgt „nur“ sechs Zähler. Aber die restlichen Gegner von den aktuellen Tabellenrängen drei, vier und fünf dürften St.Leon/Reilingen nur Außenseiterchancen einräumen, mit Außnahme der wankelmütigen HG Oftersheim/Schwetzingen II und TSG Eintracht Plankstadt. Und Dossenheim hatte zuletzt einen Lauf und ist nun im Nachholspiel der HSG Gastgeber (Donnerstag (20 Uhr). Es dürfte wahrscheinlich die allerletzte Chance sein, den Kampf gegen den Abstieg noch erfolgreich zu gestalten. Dass es das HSG-Team drauf hat, zeigte es im Hinspiel, wo es mit klugem Spiel die Punkte behielt.