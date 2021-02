Im Juli 2013 flatterte dem damaligen Fußball-Landesligavertreter TSG Eintracht Plankstadt die Offerte ins Haus, ein Freundschaftsspiel gegen die sogenannte Trainingsgruppe II der TSG Hoffenheim auf dem Gelände des FV Zuzenhausen zu absolvieren. Der damalige Trainer der TSG Hoffenheim, Marcus Gisdol, hatte mehrere Spieler seines Profikaders aus und in die neu geschaffene Trainingsgruppe II verbannt.

Darunter waren die deutschen Ex-Nationalspieler Tim Wiese und Tobias Weiß, der Schweizer Nationalspieler Eren Derdiyok, der holländische Nationalspieler Edson Braafheid sowie die beiden Mittelfeldakteure Matthias Jaissle und Christian Eichner. Damals war das ein Novum in der Geschichte des deutschen Profifußballs, denn die aussortierten Spieler durften zunächst keine Punktespiele mehr bestreiten. „Es war zweifellos die schlimmste Zeit meines Lebens. So geht man nicht mit Spielern um. Die Entscheidung, eine solche Trainingsgruppe zu bilden, war respektlos und für uns alle ein Karrierebruch“, äußerte sich Tobias Weiß später in einem Interview dem Internetportal Fußball.de.

Den Plankstadter Kickern kam dieser Umstand nicht ungelegen, denn wann bekommt man schon einmal eine solche Gelegenheit gegen solch gestandene Bundesliga-Profis anzutreten? Der damalige Plankstadter Trainer Thomas Münch meinte nach dem Spiel: „Die Mannschaft, gegen die wir heute gespielt haben, ist von den Namen her prominenter besetzt als der derzeitige Bundesligakader der TSG.“ In der Tat tummelten sich in der von Sascha Koch – der eigens für diese aussortierten Kicker als Trainer engagierte wurde – jede Menge Prominenz.

Ehrentreffer nicht vergönnt

Zum Spiel: Die Hoffenheimer Profis ließen erwartungsgemäß nichts anbrennen und gewannen mit 8:0. Den Torreigen eröffnete Braafheid, der im WM-Finale 2010 – Niederlande gegen Spanien – in Südafrika eingewechselt worden war und die schmerzliche 0:1-Niederlage – durch den Treffer von Andres Iniesta – erleiden musste.

Bis zum Seitenwechsel schoss der hohe Favorit eine 4:0-Führung heraus. Zweimal Acquah (38. und 44.) und einmal Weis aus den Gewühl heraus (30.) waren die Torschützen. Jens Dohme blieb der Ehrentreffer für den Landesligisten verwehrt, denn sein Schuss auf das Tor von Wiese strich denkbar knapp über das Gehäuse (39.). Weis erhöhte nach einer sehenswerten Kombination auf 5:0.

Als weitere Torschützen der TSG trugen sich Canouse, Derdiyok und erneut Braafheide ein. Max Weiß, der heute beim Landesligisten SG ASV/DJK Eppelheim am Ball ist, erinnert sich gerne an die Begegnung. „Es machte riesig Spaß, gegen eine solche Truppe anzutreten. Ich glaube wir haben uns – trotz der acht Gegentore – ganz gut aus der Affäre gezogen. Zusammen mit Torwart Christopher Benz, Thomas Langer und Harald Vogelhuber haben wir keinen schlechten Defensivpart abgegeben.“ Das bestätigte auch Trainer Münch, der es allerdings lieber gesehen hätte, wenn das Spiel in Plankstadt vor wesentlich mehr Zuschauern stattgefunden hätte.

Eichner ist KSC-Trainer

Bliebe noch nachzutragen, was aus den damaligen ausgestoßenen Spielern wurde. Edson Braafheid ist zum Beispiel beim FC Utrecht in den Niederlanden untergekommen. Eren Derdiyok kickt mit Lukas Podolski bei Galatasaray Istanbul. Tobias Weiß wechselte zum VfL Bochum und kickt heute in der Regionalliga beim FC Homburg. Christian Eichner ist erfolgreicher Trainer beim Zweitligisten Karlsruher SC und Tim Wiese startete eine Karriere als Wrestler.