Altlußheimer Fahnenträgerin?

Dass Oftersheim und Olympia den gleichen Anfangsbuchstaben haben, scheint kein Zufall zu sein. Denn die Gemeinde war ja schon in der Vergangenheit bei den Spielen durch Handballer Holger Löhr (1996), Weitspringerin Malaika Mihambo und Hockeyspielerin Cécile Pieper (beide 2016) gut vertreten, in Tokio werden es mit Mihambo, Pieper und 400-Meter-Läuferin Hannah Mergenthaler gleich drei Athletinnen sein, die in Oftersheim aufgewachsen sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und auch Altlußheim hat seine Olympionikin wieder am Start: Elisabeth Seitz ist dabei schon ein alter Hase, denn es sind nach London und Rio schon ihre dritten Spiele. Und die könnten für die 27-Jährige schon vor Beginn ihrer Wettkämpfe ein außergewöhnliches Erlebnis bringen. Denn sie ist eine von fünf Kandidatinnen für die ehrenvolle Aufgabe als Fahnenträgerin.

In der am Montag veröffentlichten Vorauswahl benannte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) jeweils fünf Frauen und fünf Männer. Erstmals soll nämlich bei der Eröffnungsfeier ein Duo aus Frau und Mann die deutsche Flagge ins Olympiastadion tragen.

Sicher, die Konkurrenz ist mit Tennisstar Angelique Kerber, Beachvolleyballerin Laura Ludwig, Ruderin Annekatrin Thiele und Dressurreiterin Isabell Werth groß, aber die Entscheidung liegt bei den Sportfans, die mit ihrem Klick über die Fahnenträgerin entscheiden. Also auf geht’s und mitmachen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2