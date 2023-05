Altlußheimer GymTa-Session sichert sich neun deutsche Meistertitel

Ingolstadt war zwei Tage lang Heimat der deutschen Elite im Garde- und Schautanzsport. Mit 16 Tänzen hatte sich der TSV GymTa-Session Altlußheim für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Einige Titel waren fest eingeplant, doch dass die Altlußheimer am Ende sämtliche Rekorde brechen würden, damit hatten die Verantwortlichen nicht gerechnet.

Die Schülerklasse war bereits am Freitag angereist, um samstags mit besten Voraussetzungen in die Wettkämpfe zu starten. Es war für die jungen Tänzerinnen ein besonderer und aufregender Tag, denn viele standen zum ersten Mal bei einer großen Meisterschaft auf der Bühne, noch dazu in einer Arena vor zahlreichen Zuschauern. Doch mit dem ersten Schritt auf die Tanzfläche verflog alle Anspannung und Lucie Diefenbach (Schautanz Solo) wirbelte als „Dumbo“ durch ihre Darbietung und zog Jury und Publikum in lockerer und spielerischer Weise in ihren Bann. Der erste Meistertitel in ihrer noch jungen Karriere war perfekt.

Ähnlich erging es Amaya Tavukcu und Aleksandra Krom im Schautanz Duo. Die Vergabe der Platzierungen war eine eindeutige Angelegenheit und die beiden krönten sich in ihrer ersten gemeinsamen Saison zu deutschen Meistern.

Einen wunderschönen Tanz zu den Klängen verschiedener Disney-Klassiker zauberten die Dancing Elements im Schautanz Freestyle auf die Bühne. Dem Trainerteam gelang es einmal mehr, ihre Schützlinge auf den Punkt genau auf das nötige Niveau zu bringen und somit den Titel des deutschen Meisters zum achten Mal in Folge zu verteidigen. Drei Starts, drei Triumphe, so die lupenreine Bilanz der jüngsten Tänzerinnen der GymTa.

GymTa Altlußheim unter Deutschlands Besten

Am Samstagabend trafen dann Deutschlands beste Garde- und Schautänze in der Hauptklasse aufeinander. Nach der feierlichen Eröffnungszeremonie mit Einzug unter der Deutschlandfahne, Nationalhymne und dem Eid der Aktiven und Wertungsrichter wurde es für den Rekordmeister im Schautanz Freestyle ernst. Das Ziel war klar formuliert: die 17. Titelverteidigung. Und dies gelang der Formation Futuro in beeindruckender Manier, doch es war nicht nur der Meistertitel, der am Ende auf der Habenseite stand. Es war auch die beeindruckende Performance, das Kunstwerk, das die Tänzer auf die Bühne zeichneten und jeden Zuschauer für ein paar Minuten in eine andere Welt führte.

Monia Petry verwies die Konkurrenz im Schautanz Solo eindeutig auf die Plätze und verteidigt ihren Triumph aus dem Vorjahr mit einer ausdrucksstarken Darbietung. Für etwas Abwechslung in der Altlußheimer Medaillensammlung sorgte Solist Shawn Gallmon. In seinem ersten Jahr beim TSV schaffte er gleich den Sprung auf das Treppchen und durfte hierfür bei der Siegerehrung voller Stolz den Pokal für den dritten Platz entgegennehmen.

Für Mischell Hohler und Kevin Ulrich waren es die letzten nationalen Titelkämpfe als Schautanz Duo und es war ein emotionaler Moment als klarwurde, dass die beiden die Meistertrophäe mit nach Hause nehmen dürfen. Auch Chiara Blotzheim und Jamena John schlossen ihre letzte gemeinsame Meisterschaft mit einem großartigen Erfolg ab und erkämpften sich mit einem beherzten und emotionalen Auftritt Rang drei.

GymTa Altlußheim qualifiziert sich für Europameisterschaft

Dieser Platz war auch das Ziel der Black Devils im Schautanz Modern im Jahr eins nach der Wiederaufnahme des Trainings. Die Entscheidung der Kampfrichter war knapp, doch am Ende blieb nur der undankbare vierte Platz. Die Qualifikationskarte für die Europameisterschaft am Wochenende in Belgien erhielten sie dennoch.

Zu später Stunde fiel dann noch die Entscheidung im Schautanz Charakter. Diese Disziplin garantiert immer Gänsehaut und alle Teilnehmer sorgten gleichermaßen mit Topdarbietungen für solche Momente. Schon die Qualifikation für die Meisterschaft war für das Altlußheimer Projekt mit dem Titel „Wake up“ ein großer Erfolg. Am Ende wurde daraus der Vizetitel und die Freude kannte keine Grenzen.

Der Sonntag mit den Wettkämpfen der Jugendklasse machte das lange Wochenende wahrlich meisterhaft, sorgte aber auch für nervenaufreibende Situationen, auf die GymTa gerne hätte verzichten können. Nicht fehlerfrei kam die Formation Estrellas durch ihre Darbietung, doch der hohe Schwierigkeitsgrad der Choreografie und die ansonsten anstandslos ausgeführten Elemente sorgten für eine eindeutige Wertung und zum wiederholten Male zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Viele Tränen, schier unaushaltbare Anspannung und die größte Überraschung hielt die Disziplin Schautanz Solo bereit. Der Kampf um Platz vier gestaltete sich als äußerst hauchdünne Entscheidung. Die Wertungsrichter waren sich bei der Platzvergabe nicht einig und so musste bis zum Schluss gezittert werden. Und obwohl Finja Dennhardt fehlerfrei und sauber durch ihren Auftritt gekommen war, verpasste sie haarscharf den Qualifikationsplatz für die Europameisterschaft.

Auch weiter vorne war bis zur Bekanntgabe der Platzierungen nicht klar, wer denn nun den Platz als neuer deutscher Meister einnehmen wird. Mathilde Vuolo hatte ebenso wie viele Teilnehmer an diesem Tag mit den schwierigen Bühnenverhältnissen zu kämpfen, zeigte aber enormes Durchhaltevermögen und unermüdlichen Kampfgeist. Alle diese Bemühungen haben sich ausgezahlt, denn Vuolo sicherte sich den Titel.

Die Überraschung des Wochenendes war Georg Bernhardt, der selbst mit einem solchen Erfolg in seiner ersten Saison als Solist nicht gerechnet hatte. Nervenstark und routiniert spulte er sein Programm ab, technisch sauber und einwandfrei. Dies wurde mit der Silbermedaille belohnt.

Schon die ganze Vorrunde über waren die Entscheidungen im Schautanz Duo äußerst eng und auch bei diesem Finale hätte es nicht spannender sein können.

Mit schon einigen Tänzen in den Knochen mussten Mathilde Vuolo und Daniel Benciu an die äußersten Kraftreserven gehen, denn die direkte Konkurrenz aus Ottobrunn legte mit einer makellosen Performance ordentlich vor. Doch der unbändige Willen der Altlußheimer wurde belohnt und führte das Duo zur erfolgreichen Titelverteidigung. Nach einer Saison mit stetigen Leistungssteigerungen war dem zweiten Altlußheimer Duo Emely Johann und Sophie Reuter ein Platz auf dem Treppchen vergönnt und es musste mit dem vierten Platz vorliebnehmen. Das Ticket für die Europameisterschaft lösten sie dennoch und können dort einen gebührenden Saisonabschluss ertanzen.

Die Aktiven und Trainer sorgten mit ihren Ergebnissen für ein historisches Abschneiden, denn mit neun Titeln waren es die erfolgreichsten deutschen Meisterschaften in der 25-jährigen Vereinsgeschichte. Im Schautanz Solo, Duo und Freestyle stellt die GymTa in allen drei Altersklassen den amtierenden Meister. Und: Insgesamt vertreten 15 Tänze die Farben Altlußheims am Wochenende bei der EM.