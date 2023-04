Altmeister Bamberg bei Academics Heidelberg

Der 99:75-Auswärtscoup der Academics Heidelberg bei den Baskets Oldenburg ist hilfreich fürs Saisonziel Klassenerhalt. Doch noch sind acht Partien in der Basketball-Bundesliga bis zum 7. Mai zu bestreiten, allein sechs davon im Monat April. Am Ostersonntag (15 Uhr) empfangen die Academics den Tabellenzehnten Brose Bamberg im SNP Dome. Das Team aus „Freak City“ möchte unbedingt in die Playoffs. Und da Brose vor Kurzem das Frankenderby und noch dazu den direkten Vergleich gegen die Würzburg Baskets mit 99:106 nach Verlängerung verlor, werden die Korbjäger der Gäste alles tun, um in Heidelberg zu bestehen und die Punkte zu entführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pointiert formuliert: Verlieren verboten - heißt es für Bamberg. Gewinnen erlaubt - für die wiedererstarkten Hausherren, die in den letzten vier Partien gegen Göttingen, Braunschweig, Crailsheim und Oldenburg drei Erfolge landeten. In der Hinrunde, beim Gastspiel in der gefürchteten Brose Arena, gab es bei den Academics ein frustrierendes 74:101 zu beklagen. Broses bislang höchster Saisonsieg war gleichzeitig eine Lehrstunde für die „Riesen vom Neckar“. „Wir haben in Bamberg unser vermutlich schlechtestes Saisonspiel gemacht“, erinnert sich der Sportliche Leiter Alex Vogel, „das haben wir noch immer im Kopf und dementsprechend hier etwas gutzumachen. Gleichzeitig ist der Klassenerhalt noch nicht sicher. Wir müssen weiterhin mit der Energie der letzten beiden Spiele agieren, um die notwendigen Siege für den Ligaverbleib zu sichern.“

Was ist beim „Osterspecial“ gegen Brose nötig? Headcoach Joonas Iisalo: „Bamberg prägt einen sehr unterschiedlichen Stil im Vergleich zu dem der vorherigen Gegner. Das bedeutet für uns jede Menge Wettbewerb an beiden Enden des Feldes, worauf wir Antworten haben müssen. Wir benötigen viel Energie und Fokus, um das Spiel zu gewinnen.“ In der heißen Saisonphase entspannt sich zusehends die personelle Lage. Academics-Eigengewächs Niklas Würzner ist wieder an Bord, der ehemalige Leimener Akeem Vargas könnte gegen die Franken wieder eine Option für Joonas Iisalo sein. Am Ostersonntag öffnet die Tageskasse am SNP Dome wie gewohnt um 13.30 Uhr. Bislang sind rund 2500 Tickets (Stand Freitagmorgen) für das Heimspiel und „Osterspecial“ gegen Brose Bamberg verkauft. Es gibt also noch Karten in allen Kategorien, darunter welche für Ermäßigte ab 5 Euro. acaj