Am Ende wird’s knapp

Was in der ersten Halbzeit nach einem klaren Sieg des TV Eppelheim im Derby der Handball-Verbandsliga gegen den Rivalen TSV Wieblingen aussah, entwickelte sich in der zweiten Hälfte zu einem dramatischen Finale. Das bot den Gästen Sekunden vor Schluss sogar noch die Chance zum Ausgleich, den die nun kompakt stehende Abwehr gerade noch verhindern konnte, sodass der TVE den 31:30 (19:13)-Erfolg feierte.

Während die Gäste wie seit Wochen wegen Verletzungen geschwächt aufliefen, konnte Trainer Sebastian Metzler bis auf zwei Spieler auf seine angestammte Truppe zurückgreifen und die legte gleich los wie die Feuerwehr. Zwar kam der TSV nach dem 3:0 noch einmal zum Ausgleich, aber ein 5:0-Lauf zum 12:7 bescherte dem TVE einen deutlichen Vorsprung, der bis zur Pause sogar auf sechs Tore Differenz anwuchs.

In dieser Phase, vielleicht der besten in dieser Saison, wurde fast jeder Angriff erfolgreich abgeschlossen, wobei sich vor allem Leon Dennhardt und Mirko Hess besonders hervortaten. Allerdings verletzte sich Spielmacher Philipp Stotz bei seinem Tor zum 18:12 an der Hüfte, sodass er erst gegen Ende der zweiten Hälfte stark gehandicapt wieder mitmachen konnte. Vielleicht war das auch einer der Gründe, dass es nun bei den Hausherren nicht mehr so gut lief, zumal der TSV durch eine Abwehrumstellung das vorher flüssige Spiel zu stören vermochte.

Ballverluste und unvorbereitete Abschlüsse luden die Gäste nun zu Kontern ein, die sie nutzten und so den Vorsprung allmählich reduzierten. Und als in der Schlussphase der TVE, durch Zeitstrafen geschwächt, ins Zeitspiel rutschte, nahm Leon Dennhardt die Sache in die Hand und feuerte aus der zweiten Reihe zweimal den Ball über die Mauer in den Torwinkel, die Grundlage des kurz darauf feststehenden Sieges.

TVE: Koch; Jäger (5), Keller (3), Stotz (2), Sander, Huckele(1), Hofmann (1), Hess (7), Geier (2), Fischer, Rutt, L. Dennhardt (10/2), Schäfer, M. Dennhardt. we/zg